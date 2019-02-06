معارض أوكراني: السلطات الأوكرانية لن تتمكن من ترهيبي

أكد رئيس حركة "الخيار الأوكراني - حق الشعب" ممثل "منصة المعارضة"، فيكتور مدفيدتشوك، اليوم الأربعاء، أن السلطات الأوكرانية لن تنجح في ترهيبه وإرغامه على مغادرة أوكرانيا.

موسكو — سبوتنيك. وقال مدفيدتشوك "أتواجد بشكل دائم في كييف، وهنا عائلتي [في كييف]، وهي كذلك معرضة للخطر، لكن أكرر ما يحاولون القيام به، ترهيبي أو دفعي لمغادرة أوكرانيا، لن ينجحوا فيه".

هذا وكان مكتب المدعي العام الأوكراني، قد فتح يوم أمس الثلاثاء، قضية جنائية ضد مدفيدتشوك بموجب مادتي "خيانة الدولة" و"التعدي على الوحدة الإقليمية وحرمة أوكرانيا".

ووفقاً للسكرتير الصحفي للمكتب، لاريسا سارغان، فقد تم فتح القضية بسبب اقتراح مدفيدتشوك إنشاء إقليم دونباس ذاتي الحكم ضمن أوكرانيا.

© Fotolia / aviavlad مدفيدتشوك: هناك حاجة لمرحلة ثانية من تبادل الأسرى بين كييف ودونباس

وأضاف مكتب المدعي العام بأن السياسي لم يتم بعد اعتباره مشتبها به، ومن السابق لأوانه الحديث عن إثبات التهمة الموجهة له.

يذكر أن مدفيدتشوك، الذي يمثل كييف في المجموعة الفرعية الإنسانية المعنية بتسوية الوضع في دونباس، اقترح في مؤتمر للحزب، يوم 29 كانون الثاني/ يناير، إنشاء إقليم في دونباس يتمتع بحكم ذاتي في إطار الدولة الأوكرانية.

ووفقا لمدفيدتشوك، هذا ينطوي على إنشاء أجهزة سلطة خاصة في الإقليم، بما في ذلك و البرلمان والحكومة.

وكان أعضاء مجلس الرادا الأوكراني (البرلمان) قد طلبوا مراراً في وقت سابق، بفتح قضايا جنائية ضد مدفيدتشوك في ما يتعلق بـ "أنشطته المناهضة للدولة"، إلا أن المدعى العام الأوكراني، كان أعلن في كانون الثاني/ يناير الماضي، بأنه لا يوجد لديه أي أساس لتوجيه تهم إلى مدفيدتشوك.