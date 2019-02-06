نصر الله: من إنجازات إيران تقديم الدعم لسوريا في مواجهة الإرهاب

قال حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، إنه من إنجازات إيران تقديم الدعم لسوريا في مواجهة الإرهاب.

وجاء تصريح حسن نصر الله خلال الاحتفال بالذكرى الأربعين للثورة الإسلامية الإيرانية، التي تتزامن مع هذه الأيام.

#لبنان: السيد نصرالله: من انجازات ايران تقديم الدعم لسوريا في مواجهة الارهاب كما ساعدتنا في لبنان ضد التكفيريين — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) ٦ فبراير ٢٠١٩

وتابع الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن:

إيران لم تتخل عن التزاماتها تجاه القضية الفلسطينية، رغم الحرب الكونية التي فرضت عليها، وواشنطن تحارب إيران لوقوفها إلى جانب فلسطين ودعم حركات المقاومة.

#لبنان: السيد نصر الله: إيران لم تتخل عن التزاماتها اتجاه القضية الفلسطينية رغم الحرب الكونية التي فرضت عليها — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) ٦ فبراير ٢٠١٩

وأضاف نصر الله:

من إنجازات الثورة الإيرانية إخراج أمريكا وإسرائيل من إيران، والحصول على الاستقلال الحقيقي، خاصة وأن إيران تتصدر المرتبة الأولى في المنطقة على الصعيد العلمي.

#لبنان: السيد نصر الله: إنجازات الثورة الإيرانية هي إخراج أميركا و"إسرائيل" من إيران والحصول على الاستقلال الحقيقي — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) ٦ فبراير ٢٠١٩

وأكد الأمين العام لـ"حزب الله" خلال كلمته المذاعة على قناة "الميادين"، أن إيران واحدة من الدول القليلة في العالم، المستقلة في قرارها وإرادتها الوطنية، لذلك فإن واشنطن مصرة على محاربتها، لأنها لا تخضع لواشنطن، ولا تعمل إلا لمصلحة شعبها".