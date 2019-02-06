ترامب: قد نعلن الأسبوع المقبل أن 100 % من الأراضي التي سيطر عليها "داعش" تم تحريرها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه قد يتم الإعلان الأسبوع المقبل، أن 100 بالمائة من الأراضي، التي سيطر عليها تنظيم "داعش"الإرهابي، سابقا، قد تم تحريرها.

واشنطن — سبوتنيك. وقال ترامب في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة "داعش": "سيعلن رسميا في وقت لاحق، ربما الأسبوع المقبل، أنه سيكون لدينا 100 بالمائة [أراضي محررة] من الخلافة".

وتقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بعمليات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي[المحظور في روسيا وعدد من الدول] في العراق وسوريا منذ عام 2014، ويوجد التحالف الدولي في سوريا دون إذن من السلطات السورية.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، بحجة هزيمة تنظيم "داعش" في سوريا.