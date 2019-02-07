وكالة "سبوتنيك" تطلق شريطا إخباريا باللغة الفارسية

موسكو — سبوتنيك. وقالت رئيسة قسم الإعلام باللغات الأجنبية في الإدارة العامة للمعلومات التابعة للوكالة الدولية للإعلام "روسيا —سيغودنيا" فيكتوريا بوليكاربوفا، التي سيكون هذا الشريط هو المشروع الإخباري الخامس في الوكالة بالنسبة لها: "نحن نبحث عن فرص لتعزيز العلاقات بين روسيا والبلدان الناطقة بالفارسية — إيران وأفغانستان وطاجيكستان، ونأمل أن تضع خدمة "سبوتنيك فارسي" الإخبارية أساسا قويا لهذا التفاعل في الفضاء الإعلامي الدولي".

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وأضافت بوليكاربوفا: "لأول مرة، سيحصل الصحفيون الذين يكتبون باللغة الفارسية حول روسيا من جميع أنحاء العالم على الأخبار بشكل سريع، في غضون ثوان، سيكون المجتمع الدولي قادرا على الحصول على معلومات حصرية كان يجب جمعها في وقت ما من مصادر أخرى مختلفة أو الانتظار لفترة طويلة للحصول على الترجمة".

وسيستضيف الحدث المدير العام للمجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" دميتري كيسيليوف، والسفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا، مهدي سنائي، ونائب مدير الإدارة الثانية لدول آسيا بوزارة الخارجية الروسية مكسيم بارانوف ونائب رئيس التحرير ديمتري غورنوستاييف.

الخدمة الإخبارية "سبوتنيك فارسي" شريط إخباري على مدار الساعة للمحترفين والصحفيين، وللشركات والأوساط الدبلوماسية، وكذلك من يريد مواكبة آخر الأخبار الدولية. يتضمن الشريط الإخباري "سبوتنيك فارسي" الأخبار، والتقارير، والمقالات، والتحليلات، فضلا عن المقابلات والتعليقات الحصرية من المسؤولين الروس والأجانب وممثلي المنظمات الدولية من مراسلي "سبوتنيك" من جميع أنحاء العالم، وتقدم "سبوتنيك فارسي" مجموعة واسعة من المحتوى الإخباري في مجال السياسة والاقتصاد والأمن والثقافة.