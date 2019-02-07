اجتماع مجموعة العمل المالي يعقد في 17 فبراير في باريس

أعلن السفير الإيراني في بريطانيا حميد بعيدي نجاد، اليوم الأربعاء، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "مؤتمر مجموعة العمل المالي سيقام يوم 17 شباط/فبراير الحالي في باريس".

موسكو- سبوتنيك. هذا ويعقد هذا المؤتمر كل 4 شهور، ويبحث الأعضاء وضع الدول التي على قائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، كما أن إيران من ضمن الدول التي هي في حالة تعليق وهناك احتمال لخروجها من القائمة السوداء أو عودتها إلى القائمة.

آغاز نشست FATF روز ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ در پاریس pic.twitter.com/wZaNRNYqam — Hamid Baeidinejad (@baeidinejad) February 6, 2019

وقد طلبت هذه المجموعة في آخر اجتماع لها في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي 2018 من إيران لتمرير قوانين لمحاربة غسيل الأموال ودعم الإرهاب في إطار قوانين هذه المجموعة.