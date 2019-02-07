بومبيو: تنظيم "داعش" الإرهابي يزحف من سوريا إلى أفريقيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، أن مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وبعض الدول)، يحاولون الزحف من سوريا إلى دول أفريقية.

موسكو — سبوتنيك. وقال بومبيو لقناة فوكس بيزنس، ردا على سؤال، عما إذا كان يخشى أن ينتقل المسلحون من سوريا إلى دول أخرى؟ "نعم، يحاولون القيام بذلك، منذ فترة طويلة يحاولون (الهروب) والتمركز في أفريقيا أو في شمال ليبيا".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich ترامب: قد نعلن الأسبوع المقبل تحرير الأراضي التي سيطر عليها "داعش" بالكامل

وأضاف الوزير: "مهمتنا منعهم من الاستيلاء على الأراضي، والحفاظ على الضغط عليهم، والحد من قدرتهم المالية".

هذا وأكد مساعد سكرتير مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، في وقت سابق بأن جزءا من المسلحين انتقل إلى أفريقيا بعد الهزيمة في سوريا والعراق، حيث تم تشكيل جيوب العصابات من التنظيمات الإرهابية المحظورة تنظيم "داعش" و"القاعدة.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم إنه يتوقع الإعلان بصورة رسمية الأسبوع المقبل على أقرب تقدير عن أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قد استعاد السيطرة على جميع الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي.