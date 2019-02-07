الناتو يحاول الحفاظ على معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى

موسكو —سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع مجموعة "فونكه" الإعلامية، إن "الناتو سيواصل العمل للحفاظ على المعاهدة وتعزيز المراقبة على الأسلحة. وسننظر في مبادرات بشأن هذه القضية. وسنواصل التحدث مع روسيا"، مشيرا إلى أن الناتو، يرحب بمبادرة ألمانيا بشأن عقد مؤتمر دولي حول نزع السلاح في آذار/مارس.

وتابع ستولتنبرغ: "لقد أعربت روسيا مرارا عن عدم ارتياحها لمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، حيث أنها (المعاهدة) تحظر الأسلحة التي طورتها ونشرتها دول مثل الصين والهند وباكستان وإيران. ولكن هذا ليس عذرا لخرق المعاهدة. بل على العكس، ينبغي أن تكون هذه مناسبة لتعزيزها وجذب المزيد من الشركاء".



© Sputnik . Vladimir Astapkovich لافروف: روسيا تنسحب من معاهدة الصواريخ بعد 6 أشهر