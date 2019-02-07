عادل الجبير: السعودية أول من أنشأ التحالف الدولي وقامت بفعاليات عسكرية ضد "داعش"

استضافت العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم أمس الأربعاء، اجتماعا لوزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا، ويشارك فيه ممثلون من 79 دولة.

وترأس وزير الشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، وفد السعودية في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، حسب " وكالة الأنباء السعودية ".

وصرح الجبير خلال كلمته: "يسرني في البداية أن أتـقدم بجزيل الشكر لمعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لدعوته لعقد هذا الاجتماع، وأود أن أتقدم لكم بالتهنئة على الانتصار الذي تحقق على تنظيم داعش الإرهابي وتحقيق التحالف لأهدافه".

كما قال معالي الوزير: "إن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش تأسس في العام 2014، وتكوّن من 12 دولة، وكانت بلادي من الدول المؤسسة له ومن أوائل الدول التي شاركت بفعالية في العمليات العسكرية ضد التنظيم، ونحن اليوم نجتمع وقد بلغ عدد الدول المشاركة في التحالف 79 دولة.

ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي: "سيعلن رسميا في وقت لاحق، ربما الأسبوع المقبل، أنه سيكون لدينا 100 في المائة (أراضي محررة) من الخلافة".

ثم شدد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في كلمته، إن المملكة ستستمر في العمل في إطار التحالف الدولي ومن خلال اجتماعات العقبة على تكريس نهج شمولي لمحاربة الاٍرهاب حيثما وجد.

وشاركت وفود الدول، في اجتماع للمجموعة المصغرة حول سوريا الذي استضافه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وحضره وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان ووزير خارجية ألمانيا هايكو ماس ووزير الدولة للشؤون الخارجية للمملكة العربية السعودية عادل الجبير ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليستر بيرت والسفير المصري في واشنطن ياسر رضا.

وبحث الاجتماع الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة السورية عبر حل سياسي وفق القرار 2254، وأكد ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة التوصل لهذا الحل ودعم جهود المبعوث الأممي الجديد لسوريا غير بيدرسون لتحقيق ذلك.