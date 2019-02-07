الجيش الإسرائيلي يفرج عن شخص تسلل عبر الحدود مع لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقاله شخصا تسلل من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية يوم أول أمس الثلاثاء، وإعادته بعد التحقيق معه، دون الإفصاح عن هويته.

القدس — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، في بيان له "اعتقلت قوات جيش الدفاع أمس الأول مشتبه فيه تسلل من لبنان إلى إسرائيل، لقد تم اعتقال المشتبه فيه بالقرب من نقطة التسلل وبعد تحقيق قوات الأمن تم إعادته إلى لبنان".

وأضاف أدرعي: "المشتبه فيه كان تحت مراقبة القوات خلال الحادث".

إلى ذلك قصفت المدفعية الإسرائيلية موقعا جنوب قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من داخل القطاع سقطت في منطقة مفتوحة بمدينة إشكول الإسرائيلية، دون أن يبلغ عن إصابات في الحادثتين.

وقال أدرعي في بيان له: "قصفت دبابة موقعا تابعا لمنظمة حماس الإرهابية في جنوب قطاع غزة، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل".