بمناسبة الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية... خامنئي يتخذ قرارا بشأن السجناء

© AFP 2018 / GABRIEL DUVAL أول تعليق إسرائيلي على الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية

وأفادت وكالة " تسنيم " الإيرانية للأنباء، بأنه "بمناسبة الذكرى السنوية الأربعين للثورة الإسلامية وعشرة الفجر المباركة، وافق قائد الثورة على عفو وتخفيف عقوبة عدد كبير من المحكومين في المحاكم العامة والثورية والمؤسسة القضائية للقوات المسلحة والتعزيزات الحكومية".

وأفاد الموقع الإلكتروني لمكتب قائد الثورة الإيرانية أنه "بمناسبة عشرة الفجر المباركة (1-11 فبراير/ شباط، والذكرى السنوية الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في الـ11 فبراير/شباط، فقد وافق قائد الثورة على طلب العفو وخفض العقوبة، من منطلق الرأفة الإسلامية، عن عدد كبير من المحكومين من قبل المحاكم العامة والثورية والمنظمة القضائية للقوات المسلحة ومنظمة التعزيرات الحكومية، الذين توفرت فيهم الشروط اللازمة للاستفادة من العفو او خفض العقوبة".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية علقت على الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية، التي تتزامن مع هذه الأيام. ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة لها، على صفحتها الرسمية باللغة العربية، المسماه بـ"إسرائيل بالعربية"، وإدعت فيها تل أبيب أن هناك 40 عاما من الوعود الكاذبة للشعب الإيراني.