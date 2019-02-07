بالفيديو والصور... أفخم طائرات قادة دول العالم المجهزة بأنظمة دفاع صاروخية

يستخدم العديد من رؤساء وقادة الدول طائرات خاصة ومجهزة وعالية السرعة، ونادرا ما يستخدمون طائرات عادية وحتى رحلات الدرجة الأولى.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

ويحلق الرئيس الروسي على متن طائرة "إيل-96-300بو" (أم) ورقمها إر96016 المزودة بمحرك ب س-90أ، والقادرة على قطع مسافات طويلة، وهي نسخة معدلة من طائرة إيل-96 وتعني إضافة "بو" في اسم الطائرة "نقطة تحكم".

وتحتوي الطائرة على أربعة محركات ويمكنها السفر لمسافة 13 ألف كم من دون التزود بالوقود، ويبلغ طول الطائرة المعدلة حوالي 65 مترا، وحجم جناحيها 60 متر، ووزنها الأقصى هو 270 طن وسرعتها 850 كم في الساعة.

وتبلغ مساحة المكتب على متن الطائرة 10 أمتار مربعة، والفرش الداخلي مزين بمفروشات مزخرفة بالذهب والأحجار الكريمة، كما تضمنت الطائرة صالة مع سرير وصالة ألعاب رياضية.

وصممت الطائرة الجديدة حسب الطراز الكلاسيكي، للمصمم إيفان غلازونوف، من قبل الشركة السويسرية Jet Aviation AG.

كما تم طلاء الطائرة بألوان تقليدية، بالإضافة إلى رسم العلم الروسي.

ويشمل الأسطول الرئاسي أربعة طائرات من نوع "إيل-96-300بو"، بالإضافة إلى "تو-154إم" و"تو-134 و"إيل-62إم" و"ياك-40"، ومع ذلك يستخدم الرئيس الروسي "إيل-96-300بو"، أكثر من غيرها.

© Sputnik . Marina Listseva طائرة "إيل-96"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ويسافر ترامب على الطائرة المعدلة من طراز "بوينغ-747-200 بي"، التي تصل سرعتها إلى ألف كم في الساعة.

وأنشئت الطائرة منذ ثلاثين عاما وكانت أكبر طائرة ركاب في العالم آنذاك.

حيث يبلغ طولها 70 مترا وحجم جناحيها 65 مترا وعرض هيكل الطائرة يقدر بـ6.5 متر، والطائرة قادرة على قطع مسافة 14 ألف كم.

وتتمكن الطائرة من التزود بالوقود في الهواء، مما يسمح لها بالبقاء في السماء لمدة طويلة.

ثم تمتلك "بوينغ 747-200 بي" الرئاسية عدة قنوات للاتصالات الآمنة، بما في ذلك الأقمار الصناعية، وتوجد على متن الطائرة وسائل للحماية من الضربات الصاروخية والنبضات الكهرومغناطيسية، وتبلغ مساحة صالتها 372 مترا مربعا، هناك حمام وغرفة نوم وصالة ألعاب رياضية وغرفة اجتماعات.

كما يضم الأسطول الرئاسي طائرتين من هذا النوع، كلاهما يحتاج إلى الاستبدال، منذ أن قامت بأول تحليق لها قبل حوالي 30 سنة، لهذا قامت أمريكا بشراء طائرة جديدة في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما.

ستزود شركة بوينغ طائرتين جديدتين حتى ديسمبر/كانون الأول 2024، وقال ترامب، سابقا، إنه يريد تغيير تصميم صالون متن الطائرة، لصالح لون يبدو "أكثر أمريكيا". وفقا للرئيس، فإنه يود أن يتم الرسم الجديد باللون الأحمر والأزرق والأبيض.

BREAKING: @usairforce has awarded @Boeing a $25M contract modification to continue work on the new Air Force One. "The cost of this modification is included within the $3.9 B total price for two aircraft that the president and Boeing chairman agreed to earlier this year." pic.twitter.com/0Uc1oz9E7G — Lara Seligman (@laraseligman) April 10, 2018

الرئيس الصيني شي جين بينغ

ولا يملك الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ أسطوله الخاص.

كما يستخدم زعيم الصين طائرتين من طراز "بوينغ 747-400"، "إير تشاينا"، للقيام بزيارات رسمية ورحلات عمل.

ويتم إعداد الطائرات خصيصا لهذه الرحلات، ويتم تفكيك بعض الكراسي ووضع غرفة النوم والمكتب والصالون في مكانها، وبعد عودتها يتم إعادتها إلى حالتها الأصلية وتعود إلى عملها الطبيعي في الشركة، التي تستخدمها في رحلات جوية منتظمة.

An Air China A321neo departing Beijing. https://t.co/Fbn1YUzAy8 © TianLin Shen pic.twitter.com/p32fskR8qe — JetPhotos (@JetPhotos) January 29, 2019

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

تستخدم المستشارة الألمانية طائرات مختلفة لرحلاتها، فلرحلات لمسافات قصيرة تتخذ مروحية "يوروكوبتر-آ إس- 532"، ولرحلات أكثر بعدا، طائرة رجال الأعمال "بومباردييه غلوبل 5000".

ويوجد في أسطولها نوعان من إيرباص ("كونراد أديناور" و"تيودور هويز") للرحلات الطويلة، ويعتبر رائد الأسطول الجوي للحكومة الألمانية، وتستخدمه الحكومة من عام 2009. قبل ذلك، كان يستخدم من قبل خطوط شركة الطيران.

يبلغ طول جناحي طائرة إيرباص "آ 340" 60 مترا، ويبلغ طوله أكثر من 75 متراً. يوجد على متن "كونراد أديناور" حمام وغرفة نوم ودراسة وغرفة مؤتمرات.

وقد تم تجهيز الطائرة بأنظمة دفاع صاروخية، بالإضافة إلى خزانات وقود إضافية تسمح برحلات جوية بدون توقف لمسافة تصل إلى 13500 كيلومتر.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

يسافر الرئيس الفرنسي في طائرة إيرباص "آ 330-200". ويوجد على متن الطائرة، جناح رئاسي مع دش، وغرفة نوم مع سرير واسع، وحمام وغرفة ملابس ومكتب وغرفة مؤتمرات مع 60 مقعد.

ويبلغ طول الطائرة 59 مترا، وطول جناحيها 60 مترا، ويمكن أن تطير 12 ألف كم بدون التزود بالوقود.

كذلك تتضمن خطوط الاتصالات الآمنة تسمح بنقل معلومات سرية، بما في ذلك الرسائل المشفرة.

وتعمل طائرة إيرباص "آ 330-200"، كطائرة رئاسية منذ عام 2010، بالإضافة إلى ذلك، ولدى الرئيس طائرتين من طران "فلاكون 7 إكس".

الملكة البريطانية إليزابيث الثانية

وتملك الملكة مروحيتها الخاصة "سيكورسكي إس-76 سبيريت"، وتجري رحلاتها البعيدة على متن طائرة "بي إي-146 ستيتسمان" بريطاني الصنع، وبعدما قررت الحكومة البريطانية بخفض تمويل القوة الجوية الملكية، طلب من الملكة أن تحصل على طائرتها الخاصة.

وفرض على الملكة القيام برحلاتها الجوية باستخدام شركات الطيران المدنية أو باستخدام المروحية للمسافات القصيرة أما للمسافات البعيدة فيسمح باستخدام طائرة بوينغ-747 أو طائرة بوينغ-777، وفي الحالات الخاصة والهامة يمكن أن توفر طائرات النقل وطائرات الهليكوبتر التابعة للقوات الجوية البريطانية لنقل الملكة وعائلتها.

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

يقوم الزعيم الكوري برحلاته باستخدام طائرة من طراز "إيل-62 إم"، وتسنخدم هذا النوع من الطائرات في شركة الطيران "إير كوريو".

وبدأ إنتاج الطائرة في زمن السوفيتي، وتحلق الطائرة التي يستخدمها كيم لمدة 39 عاما.

وتم كتابة "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية" بحروف كبيرة باللغة الكورية على الطائرة، كما رسم علم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، بالإضافة إلى نجمة حمراء على الذيل في دائرة كبيرة، مشابهة لتلك الموجودة على العلم الوطني.

يمكن لـ"إيل-62" الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 850 كم/ساعة، وبأقصى مسافة طيران قدرها 10 آلاف كم.

وقام كيم بزيارة إلى بكين للقاء الرئيس الصيني، ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، أن الزعيم يملك طائرة أخرى "أ إن 148" ويظهر كيم على متن الطائرة في الفيديو أدناه.

أمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني

ويوجد لدى الأمير أسطول من الطائرات، منها طائرتان من طراز إيرباص "آ 320"، وطائرتان من طراز "آ 330"، و"بوينغ 747-8".

ويتألف، أسطول الطائرات ، الذي يستخدمه أفراد عائلة الأمير، رئيس الحكومة والمسؤولين رفيعي المستوى، من 14 طائرة. ومن بين هذه الطائرات "بومباردييه بي دي-700-1أ-10 غلوبال إكسبريس" وطائرة النقل العسكرية التابعة للقوة الجوية القطرية "بوينغ سي —17 غلوبماستر الثالث".

أمير قطر يُهدي أردوغان طائرة خاصة ثمنها 400 مليون دولار



ووصلت الطائرة إلى تركيا، أمس الأربعاء، وتحتوي 7 غرف نوم، ووصفت بأنها "قصر طائر".

ما فيه عندكم صديق مثل أمير قطر؟ pic.twitter.com/IdEY6jnLx2 — علي صيام — غزة (@AliSiamPress) September 13, 2018

وقدم أمير قطر لتركيا في العام الماضي طائرة بوينغ 747-8 فاخرة تبلغ قيمتها حوالي 500 مليون دولار، وتم طرح إحدى طائرات البوينج 747-8 للبيع ، ولكن بعد أن علم الأمير أن تركيا مهتمة به، قرر أن يتبرع بطائرة إلى أنقرة.