فرنسا تستدعي سفيرها من إيطاليا لإجراء محادثات

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "فرنسا ظلت لعدة شهور هدفا لهجمات متكررة لا أساس لها من الصحة وتصريحات مشينة"، بحسب "رويترز".
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد استدعت، سفيرة إيطاليا، بعد تصريحات أدلى بها نائب رئيس الوزراء الإيطالي، لويجي دي مايو، اتهم باريس بجعل أفريقيا أكثر فقرا وطالب خلالها الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على فرنسا.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي: "بعد أحدثت التصريحات الصادرة عن السلطات الإيطالية، جرى استدعاء السفيرة… هذه ليست أول مرة تدلي فيها السلطات الإيطالية بتصريحات غير مقبولة وعدوانية"؛ وفقا لـ"رويترز".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)