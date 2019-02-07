فرنسا تستدعي سفيرها من إيطاليا لإجراء محادثات

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "فرنسا ظلت لعدة شهور هدفا لهجمات متكررة لا أساس لها من الصحة وتصريحات مشينة"، بحسب "رويترز".

© AFP 2018 / Michel Euler إيطاليا تهاجم فرنسا: لا ترغب في استقرار ليبيا

كانت وزارة الخارجية الفرنسية استدعت السفيرة الإيطالية، بعد أن اتهم لويجي دي مايو، وهو نائب آخر لرئيس الوزراء الإيطالي، باريس بإشاعة الفقر في أفريقيا والتسبب في تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة إلى أوروبا.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد استدعت، سفيرة إيطاليا، بعد تصريحات أدلى بها نائب رئيس الوزراء الإيطالي، لويجي دي مايو، اتهم باريس بجعل أفريقيا أكثر فقرا وطالب خلالها الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على فرنسا.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي: "بعد أحدثت التصريحات الصادرة عن السلطات الإيطالية، جرى استدعاء السفيرة… هذه ليست أول مرة تدلي فيها السلطات الإيطالية بتصريحات غير مقبولة وعدوانية"؛ وفقا لـ"رويترز".