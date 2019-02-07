لافروف يستقبل نظيره السوري في موسكو 12 الشهر الجاري

وقالت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي اليوم أن وزير الخارجية الروسي سيقوم باستقبال وزير الخارجية السوري في موسكو من 12 حتى 14 شباط/فبراير.

© Sputnik . Gregory Sysoyev لافروف: قرار إنشاء منطقة عازلة في سوريا يجب اتخاذه بمشاركة دمشق

وأجرى وزير الخارجية السوري ، في شهر شباط / أغسطس الفائت في العاصمة الروسية موسكو، جلسة محادثات رسمية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، تتركز على مستجدات الأوضاع في سورية والمنطقة والتنسيق والتشاور بين الجانبين في معركتهما المشتركة لمكافحة الإرهاب والجهود المبذولة لعودة المهجرين السوريين إلى وطنهم.

وتعاني سوريا منذ مارس / آذار 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" وجبهة النصرة الإرهابيين، اللذين تصنفهما الأمم المتحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.