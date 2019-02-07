وصول جثمان إلى بريطانيا بعد انتشاله من طائرة اللاعب سالا

وصل جثمان انتُشل من حطام الطائرة التي كانت تقل اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا والطيار ديفيد إبوتسون إلى ميناء في مقاطعة دورست جنوبي بريطانيا اليوم الخميس.

© REUTERS / Stephane Mahe العثور على جثمان أحد ضحايا طائرة سالا المنكوبة

ولم تكشف هيئة التحقيق في حوادث الطيران في بريطانيا عن صاحب الجثمان الذي عثر عليه داخل حطام الطائرة في قاع البحر قرب جيرنزي؛ وفقا لـ"رويترز".

وكان سالا (28 عاما) في طريقه من نانت غربي فرنسا يوم 21 يناير/ كانون الثاني للمشاركة في أول مباراة له مع فريقه كارديف سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز عندما اختفت الطائرة فوق القنال الإنجليزي.

وقالت هيئة التحقيق في بيان، أمس الأربعاء، إنه جرى انتشال الجثة "بنجاح" لكن محاولات استخراج الحطام لم تفلح. وأضافت أن العملية برمتها انتهت بسبب "الطقس السيئ".

🚨عاطفه كبيره واكثر من 1000 شخص تجمع اليوم في نانت لدعم سالا بالورود#PrayForSala #اختفاء_سالا pic.twitter.com/J9A8tYI8qg — ⓭ عـلي الكعـبي 🇮🇶 (@AL_kaabi10) January 22, 2019

وكان المهاجم الأرجنتيني قد انضم إلى نادي كارديف سيتي في صفقة قياسية بلغت قيمتها نحو 15 مليون جنيه إسترليني (19.63 مليون دولار) من فريق نانت الفرنسي. ويعتقد أنه والطيار لقيا حتفهما بعد سقوط الطائرة ذات المحرك الواحد وهي من طراز "بيبر ماليبو"، في البحر.