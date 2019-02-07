ميركل: "التيار الشمالي-2" لا يجعل ألمانيا تعتمد على روسيا

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن بناء خط نقل الغاز "التيار الشمالي-2" لا يجعل ألمانيا تعتمد على روسيا.

وأكدت ميركل أن بناء خط أنابيب "التيار الشمالي-2" لن يؤدي إلى اعتماد ألمانيا على الطاقة في روسيا، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

ويتضمن مشروع "التيار الشمالي-2" بناء خطين لأنابيب الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. وصدرت بالفعل رخصة البناء من قبل جمهورية ألمانيا الاتحادية وفنلندا والسويد.

ويذكر أن عددا من الدول تقف ضد تنفيذ "التيار الشمالي- 2"، خاصة أوكرانيا، التي تخشى فقدان عائداتها من عبور الغاز الروسي، والولايات المتحدة، التي توجد لديها خطط طموحة لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.