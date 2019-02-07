إيران تكشف لأول مرة عن مفاجأة "عسكرية" تحت الأرض

كشفت إيران لأول مرة، اليوم الخميس، عن مصنع تحت الأرض لإنتاج الصواريخ الباليستية للقوة الجوفضائية للحرس الثوري.

وبحسب وكالة فارس الإيرانية، أزيح الستار عن صاروخ "أرض — أرض" (دزفول) الذكي في مصنع تحت الأرض لإنتاج الصواريخ الباليستية للقوة الجوفضائية للحرس الثوري، برعاية القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري، وقائد القوة الجوفضائية العميد أمير علي حاجي زادة.

© REUTERS / Nazanin Tabatabaee Yazdi/TIMA بمناسبة الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية... عفو عام في إيران

واعتبر القائد العام للحرس الثوري، اللواء محمد علي جعفري، إزاحة الستار عن المصنع، ردا على ما وصفه بـ"تبجحات الغربيين الذي يتصورون بأن الحظر والتهديد قادر على تقييدنا وثنينا عن أهدافنا بعيدة الأمد".

وصرح جعفري بأن ذلك يبرهن للعالم مقولة "نحن قادرون". وأضاف أن الإنتاج الواسع للصواريخ المتطورة والدقيقة والذكية بأحدث التقنيات والتي تمثل ذروة التقدم في حقل الصواريخ تحقق اليوم بجهود أبناء الشعب الإيراني في القوة الجوفضائية للحرس الثوري.

وأضاف "نعلن في الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية كامل قدراتنا الدفاعية، وقال إن القدرة الدفاعية لإيران الإسلامية هي للردع وفي سياق صون الأمن القومي وليست قابلة للمساومة والتفاوض".

© AFP 2018 / Alexander Nemenov إيران تكشف عن صاروخ كروز طويل المدى في ذكرى الثورة

وتابع أن "الأوروبيين يتحدثون عن تقييد وحظر قدراتنا الدفاعية في الوقت الذي يجري بكل وقاحة الاستفادة من قدراتهم الهجومية لمهاجمة الشعوب المظلومة والبريئة في شتى أنحاء العالم ولكننا قمنا بكل فخر برفع قدراتنا الدفاعية دون أن نخشى شيئا".

وأعلن رئيس مكتب الاتصالات الشعبية للقوات المسلحة الإيرانية، العميد عباس سه دهي، أن إيران باتت القوة الصاروخية الأولى في المنطقة وتمتلك أنواع الصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى.

وأشار إلى أن التقدم الدفاعي للبلاد كان ملحوظا جدا في باقي المجالات الأخرى، وقال إن إيران أصبحت قادرة اليوم على بناء الغواصات والبوارج والمقاتلات المتطورة نظير كوثر والمروحيات والطائرات المسيرة والمعدات المدرعة.