إجراء عسكري جديد يجمع الجيشين الأمريكي والإسرائيلي

كتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن مناورات "Juniper Falcon 2019" ستنطلق الأسبوع المقبل بين الجيشين، الأمريكي والإسرائيلي، في الفترة من 10-14 فبراير/ شباط الجاري.

ينطلق الأسبوع المقبل تمرين #جونيفر_فالكون Juniper Falcon 2019 الذي يعتبر تمرين مقرات القيادة السنوي بين #جيش_الدفاع والشريك الامريكي وسيستمر بين ١٠ شباط الى ١٤ شباط.

لقد جرت لقاءات تمهيدية منذ عدة أشهر وتم نشر بنية لوجيستية لاستيعاب قوات #الجيش_الامريكي pic.twitter.com/Fh9MJCP7Zw — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 7, 2019

وذكر أفيخاي أدرعي في تغريدته أنه جرت لقاءات تمهيدية منذ عدة أشهر، وتم نشر بنية لوجيستية لاستيعاب قوات الجيش الأمريكي، وبأن هدف المناورات العسكرية هو تعزيز التعاون والتنسيق المتبادل بين الجيشين، وتحسين الجاهزية الدفاعية في مواجهة تهديدات مختلفة.

300+ US servicemen and women have landed in Israel for Juniper Falcon, the main IDF-US exercise of 2019. Side by side, we will strengthen our cooperation and readiness to face mutual threats. 🇺🇸🇮🇱#SquadGoals pic.twitter.com/cZSQnQP5zo — Israel Defense Forces (@IDF) February 7, 2019

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن من بين الأهداف الأخرى للمناورات العسكرية المشتركة، توسيع التعاون الاستراتيجي العميق بين الجيش الإسرائيلي ونظيره الأمريكي.

وأوضح أدرعي في تغريداته المتتالية أن المناورات العسكرية المشتركة سيشارك فيها أكثر من 300 جندي من الجيش الأمريكي، ونحو 400 جندي من وحدات الجيش الإسرائيلي، وكذلك أنظمة الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو، وهيئات العمليات، والتخطيط بالاضافة إلى وحدات لوجيستية وقوات طبية، مضيفا أنه تم التخطيط للتمرين في إطار خطة التدريبات السنوية.