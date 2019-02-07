الدفاع الروسية ترفض رفضا قاطعا المزاعم الأمريكية حول انتهاك روسيا لمعاهدة الصواريخ

موسكو — سبوتنيك. وقال كوناشينكوف للصحفيين "اطلعت وزارة الدفاع الروسية على محتوى مذكرة وزارة الخارجية الأمريكية بشأن تعليق مشاركة الجانب الأمريكي في معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى وبدء إجراءات الخروج منها. إن وزارة الدفاع الروسية ترفض رفضا قاطعا الادعاءات الباطلة بشأن انتهاك روسيا لالتزاماتها بموجب هذه المعاهدة. تصريحات الجانب الأمريكي لا تطابق الواقع".الولايات المتحدة بدأت إجراءات انسحابها من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا، وأنها ستبدأ في دراسة الرد العسكري على انتهاكات روسيا للمعاهدة.
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أوضح أن بلاده تمنح روسيا مهلة مدتها 6 أشهر "لإنقاذ الاتفاقية"، إلا أن بومبيو أبدى استعداد واشنطن لمواصلة التفاوض مع موسكو حول موضوع مراقبة انتشار الأسلحة، معبرا عن أمله بأن تعود روسيا للوفاء بالتزاماتها ضمن معاهدة الصواريخ.
وردا على ذلك، أعلن الكرملين أن روسيا علقت العمل بمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، ردا بالمثل على قرار الولايات المتحدة. وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببدء العمل على إنتاج صواريخ جديدة، بينها صواريخ أسرع من الصوت.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)