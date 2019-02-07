وزارة الدفاع الروسية تدعو الملحق العسكري الأمريكي لزيارتها

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أنه تمت دعوة الملحق العسكري الأمريكي إلى وزارة الدفاع الروسية لتسليمه مذكرة تتضمن مقترحات روسية لتنفيذ معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

موسكو — سبوتنيك. وقال كوناشينكوف للصحفيين "وزارة الدفاع الروسية تقترح على الجانب الأمريكي قبل انتهاء فترة سريان معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى العودة للتنفيذ التام للاتفاقية".

© Sputnik . Natalia Seliverstova الدفاع الروسية ترفض رفضا قاطعا المزاعم الأمريكية حول انتهاك روسيا لمعاهدة الصواريخ

وأوضح أنه تمت دعوة الولايات المتحدة للعودة إلى العمل بالمعاهدة عبر تدمير قاذفات طراز "ام كي-41" المتعددة المهام والمطورة لإطلاق صواريخ "توماهوك" المجنحة، والصواريخ — الأهداف التي تدخل مواصفاتها في مفهوم الصواريخ البالستية المتوسطة والقصيرة المدى، وطائرات دون طيار هجومية التي تدخل بحسب مواصفاتها في مفهوم "صاروخ مجنح أرضي".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة بدأت إجراءات انسحابها من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا، وأنها ستبدأ في دراسة الرد العسكري على انتهاكات روسيا للمعاهدة.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أوضح أن بلاده تمنح روسيا مهلة مدتها 6 أشهر "لإنقاذ الاتفاقية"، إلا أن بومبيو أبدى استعداد واشنطن لمواصلة التفاوض مع موسكو حول موضوع مراقبة انتشار الأسلحة، معبرا عن أمله بأن تعود روسيا للوفاء بالتزاماتها ضمن معاهدة الصواريخ.

وردا على ذلك، أعلن الكرملين أن روسيا علقت العمل بمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، ردا بالمثل على قرار الولايات المتحدة. وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببدء العمل على إنتاج صواريخ جديدة، بينها صواريخ أسرع من الصوت.