الخارجية الروسية: يجب إنهاء الوجود الأمريكي غير القانوني في سوريا لحل مشكلة مخيم الركبان

جاء في بيان الخارجية الروسية "نأمل هذه المرة أن يكون من الممكن تجنب الأخطاء التي تم ارتكابها خلال توزيع قافلة المساعدات الإنسانية السابقة للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، عندما تم توزيع الشحنات في الواقع تحت رحمة جماعة "مغاوير الثورة" التابعة للولايات المتحدة، يجب أن تذهب المساعدات إلى سكان مخيم الركبان المحتاجين حقا، وأن لا تقع في أيدي المتطرفين. ونتوقع من ممثلي الأمم المتحدة تقريرا مفصلا عن الأنشطة المنفذة، في نهاية العملية، بالإضافة إلى معلومات مع مقترحات محددة حول حل المخيم وإجلاء سكانه".

بالإضافة إلى ذلك، أشارت الوزارة إلى أن الموقف الروسي فيما يتعلق بمخيم الركبان وتوصيل المساعدات الإنسانية هناك يبقى ثابتا.

وقال البيان "لا يمكن للإجراءات التي تتم لمرة واحدة حل هذه المشكلة، من الضروري القضاء على السبب الأساسي، للقضاء على الوجود العسكري الأمريكي غير القانوني على الأراضي السورية في "المنطقة الآمنة"، ويقع داخلها المخيم".

وتضم القافلة نحو 8345 سلة غذائية ومثلها من أكياس الطحين إلى جانب سلل خاصة بالمواد المعلبة، والأدوية ومواد خاصة بتغذية الأطفال والحوامل، وألبسة الأطفال والمواد التعليمية والصحية ومواد أخرى غذائية ولوجستية.

وقالت المنظمة أن فريقا طبيا يرافق القافلة سيبدأ حملة لقاحات تشمل أمراض الحصبة وشلل الأطفال والتهاب الكبد والسل يقوم خلالها 146 متطوعا في الهلال الأحمر السوري بمساعدة آلاف العائلات التي تعيش ضمن ظروف قاسية في المخيم.

وتعد القافلة الجديدة هي الثانية التي تدخل مخيم الركبان منذ شهر تشرين الثاني الماضي.