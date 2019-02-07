نائب إستوني يريد القضاء على "سبوتنيك"

قال ممثل حزب الشعب البروتستاني المحافظ في إستونيا، أورماس ريتلمان، اليوم الخميس، أن المحافظين الذين وصلوا إلى السلطة، سوف يغلقون المكتب المحلي لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، حيث زعم أنه يهدد أمن الجمهورية.

وكان ريتلمان قد أعلن في وقت سابق أنه سيغلق قنوات المعلومات التي تنقل دعاية مناهضة لإستونيا.

وقال ريتلمان عند مشاركته في برنامج على راديو "فيكر" حين طلب المقدم توضيح عن القنوات المقصودة "بالطبع سنقضي على وكالة "سبوتنيك" بسبب تهديدها للأمن".

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وكانت "سبوتنيك" إستونيا في عام 2018 من بين أكثر خمسة مصادر للمعلومات التي يرتادها ويستمع لها السكان في هذه الجمهورية؛ وفقا لشركة الأبحاث جيميوس، التي تعمل على قياس الجمهور في الإنترنت.