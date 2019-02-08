مادورو متهما ترامب بتعطيل مبادرة الحوار: الرفض يعني اختيار القوة مسارا للأزمة

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن الزعيم الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم تعطيل مبادرة الحوار التي اقترحتها أوروغواي والمكسيك بمساعدة دول المجموعة الكاريبية (كاريكوم) لحل الأزمة في البلاد.

مكسيكو — سبوتنيك. وأضاف مادورو في خطاب ألقاه في ساحة بوليفار في كاراكاس، بثته قناة بيريسكوب: أن "الرئيس دونالد ترامب، يعتزم تعطيل مبادرة الحوار التي اقترحتها أوروغواي والمكسيك بمساعدة دول المجموعة الكاريبية (كاريكوم) من أجل التوصل إلى حل سلمي لصالح فنزويلا".

© Sputnik . Leo Alvarez مجموعة الاتصال الدولية حيال فنزويلا لا تخطط لدعوة دول أخرى للاجتماع المقبل

وبحسب مادورو، ينبغي على السلطات والمعارضة الجلوس إلى طاولة المفاوضات لصالح فنزويلا، مشيرا إلى أن "رفض الحوار يعني اختيار القوة مسارا للأزمة".

ومن الجدير بالذكر أن الأزمة السياسية في فنزويلا تفاقمت وتصاعدت حدة المظاهرات، وخاصة بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة. فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة. ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة".