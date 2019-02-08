وزير خارجية بوليفيا لـ"سبوتنيك": لن ندعم إعلان مجموعة الاتصال الدولية وعلى كاراكاس حل مشاكلها بنفسها

أعلن وزير خارجية بوليفيا، دييغو باريس رودريغيز، اليوم الجمعة، أن بلاده لن تدعم إعلان مجموعة الاتصال الدولية حيال فنزويلا، كون كراكاس يجب أن تعمل على حل مشاكلها بنفسها.

مونتيفيديو — سبوتنيك. وقال رودريغيز، لوكالة "سبوتنيك": "نحن نؤمن بالحوار ومقتنعون بأن الحوار هو الآلية الوحيدة لإيجاد حل فعال. ونعتقد أيضا أن الحوار يجب أن يكون مثل جدول أعمال مفتوح، وأن على الفنزويليين تحديد جدول الأعمال، وإيجاد حلول لمشاكلهم".

وشدد الوزير على أنه "لا يمكن أن يكون هناك حلول مفروضة، ولا يمكن أن نقول للفنزويليين ما يجب عليهم فعله، كونهم مستقلون ولهم الحق في مصيرهم".

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وأضاف الوزير: "بوليفيا انضمت إلى آلية مونتيفيديو، لكنها لن تدعم إعلانها"، مشيرا إلى ان بلاده، ستظل عضوا في مجموعة الاتصال.

وعقدت مجموعة الاتصال الدولية حيال فنزويلا، أول اجتماع وزاري، يوم الخميس في مونتيفيديو عاصمة أوروغواي.

هذا وكان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، قد أعلن في وقت سابق، أن المؤتمر الذي سيعقد في 7 شباط /فبراير في مونتيفيديو عاصمة أوروغواي، لبحث الوضع في البلاد يهدف لإمكانية إيجاد حوار وسلام في فنزويلا.

ومن الجدير بالذكر أن الأزمة السياسية في فنزويلا تفاقمت وتصاعدت حدة المظاهرات، وخاصة بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة. فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة. ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة".