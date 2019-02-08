الخارجية البرازيلية: جايير بولسونارو يجتمع مع ترامب منتصف مارس

ريو دي جانيرو — سبوتنيك. وقال أراغون في إحاطة إعلامية: إن "الاجتماع سيحدث في الأيام الأولى من النصف الثاني من آذار/ مارس".
وحصل مرشح الحزب الاجتماعي الليبرالي، جايير بولسوناروـ على 55.13 بالمائة، في حين حصل منافسه، مرشح حزب العمال فرناندو حداد، على 44.87 بالمئة.
ويذكر أن بولسونارو ينتمي لليمين المتشدد وهو معروف بآرائه الشعبوية. وسبق له أن أعلن صراحة في بداية الحملة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المعروف في العالم بسبب عدم إمكانية التنبؤ بتصرفاته، هو مثاله الرئيسي الذي يحتذي به.
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