الخارجية البرازيلية: جايير بولسونارو يجتمع مع ترامب منتصف مارس

أعلن وزير الخارجية البرازيلي، أرنستو أراغون، يوم الخميس، أن رئيس بلاده، جايير بولسونارو، سيجتمع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في منتصف آذار/ مارس.

ريو دي جانيرو — سبوتنيك. وقال أراغون في إحاطة إعلامية: إن "الاجتماع سيحدث في الأيام الأولى من النصف الثاني من آذار/ مارس".

© AP Photo / Raysa Leite الجيش البرازيلي مستاء من تصريحات بولسونارو حول إقامة قاعدة أمريكية

وشهدت البرازيل يوم 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وحصل مرشح الحزب الاجتماعي الليبرالي، جايير بولسوناروـ على 55.13 بالمائة، في حين حصل منافسه، مرشح حزب العمال فرناندو حداد، على 44.87 بالمئة.

ويذكر أن بولسونارو ينتمي لليمين المتشدد وهو معروف بآرائه الشعبوية. وسبق له أن أعلن صراحة في بداية الحملة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المعروف في العالم بسبب عدم إمكانية التنبؤ بتصرفاته، هو مثاله الرئيسي الذي يحتذي به.