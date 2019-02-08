في خطوة غير مسبوقة... شقيقة ملك تايلاند تترشح لمنصب رئيس الوزراء

ومن شأن ترشح الأميرة، أبولراتانا راجاكانيا سيريفادهانا بارنافادي (67 عاما)، الشقيقة الكبرى للملك، أن يؤدي لمزيد من الاضطراب في المشهد السياسي في تايلاند لأنه يكسر تقليدا قديما وهو بقاء العائلة المالكة بمنأى عن السياسة، وفقا لـ"رويترز".

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وسترشح أبولراتانا عن حزب مؤيد لرئيس الوزراء المخلوع تاكسين شيناوترا.

وأحد منافسيها الرئيسيين في الانتخابات، رئيس الوزراء، برايوت تشان أوتشا، قائد الجيش السابق، الذي أعلن اليوم الجمعة خوض الانتخابات.

وتنازلت أبولراتانا عن ألقابها الملكية في عام 1972، عندما تزوجت الأمريكي، بيتر جنسن، الذي كان زميلها في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وعاشت في الولايات المتحدة أكثر من 26 عاما، حتى طلاقها في عام 1998.