كوشنر وغرينبلات في الخليج لعرض "صفقة القرن"

قالت قناة عبرية إن كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، سيسافران إلى 5 دول عربية، على الأقل، في أواخر فبراير/شباط الجاري.

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، صباح اليوم الجمعة، أن كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومبعوث البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، يعتزمان زيارة سلطنة عمان والبحرين والسعودية والإمارات وقطر في جولتهما التي ستستغرق أسبوعا.



© REUTERS / JAMES LAWLER DUGGAN الإعلان عن تفاصيل "صفقة القرن" في مؤتمر "وارسو"

وأفادت القناة العبرية بأن كوشنر وغرينبلات أو فريق الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، سيزوران لمدة أسبوع الدول الخليجية: سلطنة عُمان والبحرين والمملكة العربية السعودية، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة وقطر، لعرض الجوانب الاقتصادية لخطة السلام، وحشد الدعم العربي لها.وأوردت القناة العبرية نقلا عن مصادر أمريكية أن هناك احتمالات أن يزور الوفد بلدين عربيين آخرين، لم يكشف عنهما.

وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني أن كوشنير سيعرض في مؤتمر "وارسو" حول الشرق الأوسط، الذي سينعقد في 14 فبراير/شباط الجاري، رؤيته للسلام بالشرق الاوسط و"صفقة القرن"، وذلك بحسب "مسؤول رفيع في البيت الأبيض".

وأوضحت القناة أن غرينبلات وكوشنر سيلتقيان بالعديد من وزراء خارجية دول عربية وأوروبية، على هامش مؤتمر "وارسو".

وكانت وسائل الإعلام العبرية قد أشارت إلى أن الرئيس ترامب يرغب في نشر "صفقة القرن" خلال شهر أبريل/نيسان المقبل، وبعيد الانتهاء من الانتخابات الإسرائيلية للكنيست، المقررة في التاسع من الشهر الجاري.