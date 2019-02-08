ارتفاع عدد ضحايا كارثة السد في البرازيل إلى 157 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا انهيار سد في منجم في ولاية ميناس جيرايس، جنوب شرقي البرازيل، إلى 157 قتيلا، وذلك بعد عمليات بحث استمرت أسبوعين، بجانب فقدان 182 آخرين.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أنه من المفترض أن يكون هؤلاء الذين سجلوا مفقودين قد لقوا حتفهم لكن لم يتم العثور عليهم تحت النفايات المعدنية بعد انهيار السد في 25 يناير/ كانون الثاني، وذلك وفقا للسلطات الأمنية.

Video of the moment Vale's dam broke in Brazil that killed more than 110 people living near the area pic.twitter.com/PCp9jZE0IB — EHA News (@eha_news) February 1, 2019

​ولفتت الوكالة إلى أنه في الأيام الأخيرة، صارعت فرق الإنقاذ الأمطار، التي حدت من قدرتها على الطيران بالطائرات المروحية فوق المنطقة.

وانهار سد المنجم الذي تملكه شركة "فالي" في البرازيل، في ثاني حادث من نوعه تشهده نفس الشركة خلال نحو 3 سنوات.