موقع استخباراتي: مفاجأة بشأن صواريخ "إس 300" في سوريا

قال موقع استخباراتي عبري إن صواريخ "إس 300" الروسية في سوريا ليست في وضع الاستعداد، على عكس ما تردد من أنباء سابقة.

وأفاد الموقع الإلكتروني الاستخباراتي العبري "ديبكا"، صباح اليوم الجمعة، بأن المنظومة الدفاعية الروسية "إس 300" الموجودة في سوريا، ليست في وضع التشغيل أو الاستعداد، بدعوى أن روسيا أخبرت إسرائيل أن تلك المنظومة الدفاعية لن تعمل قبل شهر مارس/آذار المقبل.

وأورد الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي أنه سبق، ونشرت صور أقمار صناعية تفيد بأن بطاريات 3 صواريخ "إس 300" من أصل 4، في وضع الاستعداد أو التشغيل.

وسبق لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن نشرت في الخامس من الشهر الجاري، أن شركة "ImageSat" الإسرائيلية للأقمار الصناعية نشرت صورا لوضعية بطاريات الصواريخ الروسية في سوريا، وهي في وضع الاستعداد، أو الوضع العملياتي، وهي صور قد التقطت، في اليوم نفسه، تظهر تعديل وضعية 3 من أصل 4 بطاريات إطلاق لمنظومة صواريخ الدفاع الجوي "إس 300"، التي نقلتها روسيا إلى سوريا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للوضعية العملياتية.

وأفادت الصحيفة العبرية أن هذه الصور تظهر للمرة الأولى وضعية إطلاق هجومية لبطاريات المنظومة الدفاعية الروسية، في وقت رجحت الصحيفة أن يكون ذلك مؤشرا على جاهزية تشغيل البطاريات المضادة للصواريخ، وإتمام التدريبات التي أجراها الخبراء الروس للعسكريين السوريين.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن روسيا أعلنت بداية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تسليم الدولة السورية منظومة صواريخ الدفاع الجوي "إس 300"، وذلك في أعقاب تحطم طائرة الاستطلاع الروسية "إيل 20" في سوريا، في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي.