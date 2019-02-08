إيران تجري مناورات عسكرية في المحيط الهندي

أعلن نائب قائد سلاح البحرية في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الأدميرال تورج حسني مقدم، أن قواته ستجري تمرينا عسكريا في نطاق 20 درجة شمال المحيط الهندي.

وصرح الأدميرال حسني مقدم، أمس الخميس، في محادثة خاصة مع مراسل وكالة "إرنا"، بأن القوة البحرية للجيش بالاشتراك مع القوات الجوية، ستجريان مناورة عسكرية كبيرة في المنطقة العامة لساحل مكران إلي مدار 20 درجة شمال المحيط الهندي، في النصف الثاني من فبراير/شباط الحالي.

Atta Kenare إيران تكشف لأول مرة عن مفاجأة "عسكرية" تحت الأرض وأوضح أن المنطقتين الأولي والثانية للقوة البحرية (ولايت) للجيش سوف تشارك في التمرين، وقال إن المعدات والأسلحة البحرية الجديدة التابعة للجيش سيتم تدشينها في هذه المناورات.

وأعلن الأدميرال حسني مقدم، بأن القطع البحرية فوق وتحت السطح والطائرات والصواريخ وطائرات دون طيار والحرب الإلكترونية وصواريخ من الساحل إلى البحر ووحدات لواء البحرية والقوات البحرية الخاصة ستشارك في المناورات.

وصرح الأدميرال حسني مقدم: "في هذا التمرين، سنظهر قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة، من أجل ضمان الأمن".

وأشار حسني مقدم إلى أنه قبل الثورة، كانت البحرية الإيرانية موجودة فقط في الخليج، قائلا: "اليوم، تتمتع بحرية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحضور قوي في المياه الحرة".

وأوضح نائب قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، أن البحرية التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تبحر في خليج عدن والمحيط الهندي وقناة السويس والبحر الأبيض المتوسط وبحر الصين، مشيرا إلى أننا تواجدنا في مدار 10 درجة في المحيط الهندي.

وقال الأدميرال حسني مقدم، إن القطع البحرية الإيرانية هي دائما في حالة تأهب، وبالإضافة إلى عمليات المراقبة، فإنها تشارك في الاشتباك إذا لزم الأمر، وذلك من أجل المساهمة في إقرار أمن الملاحة الدولية ودعم الدبلوماسية في البلاد.