خامنئي: هتاف "الموت لأمريكا" يستهدف ترامب

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الجمعة، إن الإيرانيين سيواصلون هتاف "الموت لأمريكا" ما دامت واشنطن تواصل سياساتها العدائية.

© REUTERS / Nazanin Tabatabaee Yazdi/TIMA بمناسبة الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية... عفو عام في إيران

وأوضح خامنئي، خلاله لقائه، مع حشد من ضباط القوات الجوية الإيرانية في الذكرى الأربعين للثورة: "لن تتخلى الأمة الإيرانية عن هتاف الموت لأمريكا ما دامت أمريكا مستمرة في شرها ضد إيران"، وذلك وفقا لوكالة " تسنيم " الإيرانية.

وقال المرشد الإيراني: "الموت لأمريكا يعني الموت لترامب ومستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو، إنه يعني الموت لحكام أمريكا".

وكان خامنئي أعلن الإفراج عن عدد كبير من السجناء، وتخفيض عقوبة عدد آخر، بمناسبة الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية، التي اندلعت عام 1979 وأسقطت حكم الشاه.