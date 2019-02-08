صحيفة: البنتاغون يضع خطة الانسحاب من سوريا

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، صباح اليوم، أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا سينتهي بنهاية شهر أبريل/نيسان المقبل، أي خلال شهرين ونصف الشهر فقط، أي أن الإدارة الأمريكية قد وضعت حدا نهائيا للانسحاب من سوريا.

وأوردت الصحيفة أن الخطة الأمريكية للانسحاب من سوريا لم تضع خطة داخلية لحماية الشركاء الأكراد، أو مواجهة تنظيم "داعش".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن أعضاء الكونغرس الأمريكي اعترضوا على القرار المفاجيء من الرئيس دونالد ترامب، بالانسحاب الفوري والعاجل من سوريا، دون استشارتهم، فضلا عن أنهم يرون أن الانسحاب يعني إعادة انتشار تنظيم "داعش" مرة أخرى.

وكان ترامب أعلن عن انسحاب قواته العسكرية من سوريا، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في التاسع عشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي.