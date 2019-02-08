في واقعة نادرة..."الجيش" محظور على نتنياهو

قالت قناة عبرية إن الجيش الإسرائيلي بات محظورا على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لفترة زمنية معينة.

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، قد نشر أمس الخميس، بيانا على المكاتب الحكومة، مفاده حظر استغلال جنود الجيش الإسرائيلي في الدعايات الانتخابية من قبل السياسيين.

© Sputnik . Сергей Гунеев نتنياهو يعلن عن لقاء مرتقب مع بوتين... ويهدد إيران باللغة الفارسية

وأفادت القناة العبرية بأن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت ، خصّ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي يشغل، في الوقت الراهن، منصب وزير الدفاع.وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن المستشار القضائي، مندلبليت، قد نوه السياسيين بالقرار القانوني الملزم 90 يوما قبل الانتخابات. موضحا أنه يحظر على السياسيين التقاط صور مع الجنود، لأغراض تخدم الدعاية الانتخابية وكذلك يحظر الإدلاء بتصريحات سياسية خلال زيارات في القواعد العسكرية. وأشار مندلبليت إلى حالات يجوز فيها ذلك، وتكون هذه لأغراض عسكرية، مثل "ردع العدو" فحسب.ويشار إلى أن نتنياهو الذي يشغل منصب وزير الدفاع ، إلى جانب رئاسته للوزراء، قد أكثر في الأشهر الأخيرة من زياراته إلى قواعد الجيش، والتقط هناك صورا عديدة مع جنود الجيش. ليؤكد مراقبون إسرائيليون أن بعض هذه الزيارات جاء ليعزز صورة نتنياهو الأمنية.

ويذكر أن الانتخابات البرلمانية للكنيست الإسرائيلي ستجرى في التاسع من أبريل/نيسان المقبل.