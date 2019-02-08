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    المؤتمر الصحفي الثاني لكل من الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا حول سوريا، 25 أبريل/ نيسان 2018

    موغيريني تبدأ غدا زيارة رسمية إلى القرن الأفريقي

    © REUTERS / Francois Walschaerts
    العالم
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    أعلنت المفوضية الأوروبية، أن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، فيديريكا موغيريني، ستتوجه غدا السبت، في زيارة رسمية إلى القرن الأفريقي، من 9 وحتى 13 فبراير/ شباط، للمشاركة بقمة الاتحاد الأفريقي ومناقشة قضايا الهجرة وتعزيز الشراكة بين الطرفين.

    أمستردام — سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي للمفوضية على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة "تتوجه الممثلة للعليا للشؤون الخارجية، فيديريكا موغيريني، غداً إلى القرن الأفريقي، من 9 ولغاية 13 فبراير/ شباط".

    القمة الأفريقية
    © REUTERS /
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    وأضاف البيان "ستبدأ موغيريني زيارتها بإثيوبيا، حيث ستعقد قمة الاتحاد الأفريقي، وستلتقي بعدد من رؤساء دول وحكومات على هامش القمة، منهم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، لمناقشة سبل تقوية العلاقات المشتركة بين بروكسل وأديس أبابا".

    وتابع البيان كما "ستزور موغيريني كينيا، حيث ستلتقي بممثلين من منظمة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى زيارة المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي لدعم المنظمة الدولية للهجرة، مع المدير العام للمنظمة أنطونيو فيتوريونو. وستحضر افتتاح مكاتب الاتحاد الأوروبي في نيروبي. وتختتم فيديريكا موغيريني زيارتها في جيبوتي حيث ستجتمع مع الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر جيله".

    يذكر أن الممثلة العليا للشؤون الخارجية فيديريكا موغيريني، ستزور أثناء زيارتها القواعد العسكرية للدول الأعضاء التي تديرها بعثة الأمن البحري التابعة للاتحاد الأوروبي. ويعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز العلاقة المشتركة مع أفريقيا وخاصة في مجال إدارة الهجرة، وخلق فرص أكثر للشباب، وتعتبر بروكسل شريكا رئيسيا للقرن الأفريقي، في العديد من المجالات، خاصة في مجال الدفاع والأمن.

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    الكلمات الدلالية:
    الهجرة غير الشرعية, العلاقات الأفريقية, قمة, أخبار العالم, المنظمة الدولية للهجرة, الاتحاد الأفريقي, الاتحاد الأوروبي, رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد, وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني, بروكسل, إثيوبيا
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