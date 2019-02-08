خامنئي: إيران "لا يمكن أن تثق" بالأوروبيين

جاءت تصريحات المرشد الإيراني بعد أسبوع على إطلاق الاتحاد الأوروبي آلية خاصة للتبادل التجاري مع إيران، للالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد طهران؛ وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".
وتابع "أنا لا أقول إنه لا يجب أن تكون لنا علاقات معهم. المسألة تتعلق بالثقة".
وأطلقت فرنسا وبريطانيا وألمانيا الأسبوع الماضي آلية خاصة للدفع مسماة "إنتكس"، بهدف إنقاذ الاتفاق النووي الذي وقعته طهران والقوى العالمية، في عام 2015.
وتسمح الآلية المالية لطهران القيام بعمليات تجارية مع شركات الاتحاد الأوروبي، على الرغم من العقوبات الأمريكية التي أعادت واشنطن فرضها العام الماضي، بعد انسحابها من الاتفاق.
ورحبت إيران بحذر بآلية "إنتكس"، كخطوة "أولى"، لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إن الكيان المستحدث لن يكون له أي أثر على الجهود المبذولة للضغط اقتصادياً على إيران.
واتهم خامنئي أوروبا أيضاً بالنفاق، في ما يتعلق بحقوق الإنسان، منتقداً معاملة فرنسا للمتظاهرين في باريس.
وقال "لديهم (شرطة مكافحة شغب) تهاجم المتظاهرين في شوارع باريس وتفقدهم النظر، وبعد ذلك يطالبوننا بكل جرأة باحترام حقوق الإنسان".
وعن الولايات المتحدة، قال خامنئي إن الإيرانيين سيرددون دائما شعار "الموت لأمريكا"، طالما واشنطن مستمرة بسياستها العدوانية، لكن هذا الشعار غير موجه ضد الشعب الأمريكي.
وتابع "الموت لأمريكا يعني موت (الرئيس دونالد) ترامب و(مستشار الأمن القومي) جون بولتون و(وزير الخارجية مايك) بومبيو. هو يعني الموت لقادة أمريكا… وليس موجهاً ضد الشعب الأمريكي".
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