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16:39 08 فبراير/ شباط 2019
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    علي خامنئي

    خامنئي: إيران "لا يمكن أن تثق" بالأوروبيين

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم
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    قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، اليوم الجمعة، إنه "لا يمكن الثقة" بالأوروبيين.

    جاءت تصريحات المرشد الإيراني بعد أسبوع على إطلاق الاتحاد الأوروبي آلية خاصة للتبادل التجاري مع إيران، للالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد طهران؛ وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".

    آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، 9 يناير/ كانون الثاني 2019
    © AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
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    وقال في لقاء مع مسؤولين في سلاح الجو إنه "يجري الحديث هذه الأيام عن الأوروبيين ومقترحاتهم، إن نصيحتي هي أن لا تثقوا بهؤلاء مثل الأمريكيين"، بحسب ما نقل موقعه الإلكتروني الرسمي.
    وتابع "أنا لا أقول إنه لا يجب أن تكون لنا علاقات معهم. المسألة تتعلق بالثقة".
    وأطلقت فرنسا وبريطانيا وألمانيا الأسبوع الماضي آلية خاصة للدفع مسماة "إنتكس"، بهدف إنقاذ الاتفاق النووي الذي وقعته طهران والقوى العالمية، في عام 2015.
    وتسمح الآلية المالية لطهران القيام بعمليات تجارية مع شركات الاتحاد الأوروبي، على الرغم من العقوبات الأمريكية التي أعادت واشنطن فرضها العام الماضي، بعد انسحابها من الاتفاق.
    ورحبت إيران بحذر بآلية "إنتكس"، كخطوة "أولى"، لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إن الكيان المستحدث لن يكون له أي أثر على الجهود المبذولة للضغط اقتصادياً على إيران.
    واتهم خامنئي أوروبا أيضاً بالنفاق، في ما يتعلق بحقوق الإنسان، منتقداً معاملة فرنسا للمتظاهرين في باريس.
    وقال "لديهم (شرطة مكافحة شغب) تهاجم المتظاهرين في شوارع باريس وتفقدهم النظر، وبعد ذلك يطالبوننا بكل جرأة باحترام حقوق الإنسان".
    وعن الولايات المتحدة، قال خامنئي إن الإيرانيين سيرددون دائما شعار "الموت لأمريكا"، طالما واشنطن مستمرة بسياستها العدوانية، لكن هذا الشعار غير موجه ضد الشعب الأمريكي.
    وتابع "الموت لأمريكا يعني موت (الرئيس دونالد) ترامب و(مستشار الأمن القومي) جون بولتون و(وزير الخارجية مايك) بومبيو. هو يعني الموت لقادة أمريكا… وليس موجهاً ضد الشعب الأمريكي".

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    الكلمات الدلالية:
    إيران, فرنسا, العقوبات الأمريكية, مجلس الشورى الإسلامي في إيران, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي, أمريكا
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