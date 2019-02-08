إيران تمدد اتفاقية تصدير الكهرباء إلى العراق

أعلنت إيران، اليوم الجمعة، أنه تم تمديد اتفاقية تصدير الكهرباء إلى العراق، بحسب ما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية

وذكرت الوكالة أن شركة "توانير" الإيرانية والجانب العراقي وقعا اتفاقية لتمديد صادرات إيران من الكهرباء إلى العراق، وذلك برعاية وزير الطاقة الإيراني، رضا اردكانيان، ووزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب.

© Sputnik . Artem Kreminsky العراق يطلب من إيران إعادة تأهيل شبكات الكهرباء

ووقع اركانيان والخطيب، اليوم الجمعة، في طهران البرنامج التنفيذي لاتفاقية تطوير التعاون بين البلدين في مجال إنتاج وتصدير ونقل تكنولوجيا صناعة الكهرباء.

وقال همايون حائري، مساعد وزير الطاقة الإيراني، إن هناك إمكانيات كثيرة للتعاون مع العراق في مجال الكهرباء ويمكن أن تشكل زيارة الوفد العراقي لإيران منعطفا مهما في هذا المجال.

ولفت مساعد وزير الطاقة في شؤون الكهرباء إلى توقيع اتفاقية لبدء هذا التعاون الشامل، قائلا، "يمكن لهذه البداية أن تؤدي إلى إبرام العديد من الاتفاقيات في هذا المجال".

وحول تمديد اتفاقية تصدير الكهرباء من إيران إلى العراق، أعلن حائري عن تمديد اتفاق تصدير الكهرباء الإيرانية إلى العراق عاما آخر.