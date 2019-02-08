إيران تمدد اتفاقية تصدير الكهرباء إلى العراق

وذكرت الوكالة أن شركة "توانير" الإيرانية والجانب العراقي وقعا اتفاقية لتمديد صادرات إيران من الكهرباء إلى العراق، وذلك برعاية وزير الطاقة الإيراني، رضا اردكانيان، ووزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب.
وقال همايون حائري، مساعد وزير الطاقة الإيراني، إن هناك إمكانيات كثيرة للتعاون مع العراق في مجال الكهرباء ويمكن أن تشكل زيارة الوفد العراقي لإيران منعطفا مهما في هذا المجال.
ولفت مساعد وزير الطاقة في شؤون الكهرباء إلى توقيع اتفاقية لبدء هذا التعاون الشامل، قائلا، "يمكن لهذه البداية أن تؤدي إلى إبرام العديد من الاتفاقيات في هذا المجال".
وحول تمديد اتفاقية تصدير الكهرباء من إيران إلى العراق، أعلن حائري عن تمديد اتفاق تصدير الكهرباء الإيرانية إلى العراق عاما آخر.
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