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18:21 08 فبراير/ شباط 2019
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    صواريخ الدفاع الجوى إس - 300

    بعد تشغيل "إس 300" السورية... خبير إسرائيلي يحذر من كارثة

    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    العالم
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    نصح كاتب ومحلل سياسي إسرائيلي بلاده بالبحث عن حيل تقنية للهروب من رد فعل المنظومة الدفاعية للجيش السوري "إس 300".

    أجرت صحيفة "معاريف" العبرية، ظهر اليوم، الجمعة، حوارا مطولا مع تسفيكا يحزقيلي، المحلل الإسرائيلي للشؤون العربية للقناة العبرية العاشرة (القناة 13)، شدد من خلاله على ضرورة تعلم سلاح الجو الإسرائيلي كيفية الهروب الجوي من صواريخ "إس 300" الروسية في سوريا.

    لعبة مزدوجة

    منظومات صواريخ إس – 300
    © Sputnik . Alexey Filippov
    موقع استخباراتي: مفاجأة بشأن صواريخ "إس 300" في سوريا
    وادعى المحلل السياسي الإسرائيلي أن الإيرانيين أقاموا قواعد عسكرية دقيقة وأبدية على الأراضي السورية، كي يبقوا للأبد، رغم تخوف الإيرانيين من رد الفعل الإسرائيلي، زاعما أن كل طرف دولي في سوريا يلعب لعبة مزدوجة، مضيفا أن الإيرانيين يتجولون في الأراضي السورية للبقاء فيها، وبأنهم في حال الانسحاب من مكان، فإنهم يذهبون أو ينتقلون إلى مكان آخر داخل سوريا نفسها.

    وأوضح تسيفكا يحزقيلي في حواره المطول مع صحيفة "معاريف"، أن القيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل اعتقدت أن دخول الإيرانيين سيكون عاملا مساعدا لبقاء الرئيس السوري بشار الأسد، فحسب، ولم يدركوا أن طهران أرادت إقامة قواعد عسكرية في الأراضي السورية، وهو ما يسبب قلقا وتوترا كبيرين للجيش الإسرائيلي في المرحلة الراهنة.

    وعلق الكاتب الإسرائيلي على نشر شركة إسرائيلية للأقمار الصناعية صورا لثلاث بطاريات صواريخ "إس 300" من أصل أربع، وهي في وضع الاستعداد، بأن هذه الصور تعني وجود تغيير في قواعد اللعبة في سوريا، بمعنى أن وجود أو تشغيل هذه البطاريات أمام الطائرات الإسرائيلية في سوريا، فهذا يعني أن "إسرائيل أمام كارثة محققة".

    تصادم جديد

    القوات الأمريكية في سوريا
    © REUTERS / Rodi Said
    صحيفة: البنتاغون يضع خطة الانسحاب من سوريا
    وأشارت الصحيفة على لسان يحزقيلي أن هناك تخوفا كبيرا يعتري الساحة السياسية العسكرية الإسرائيلية من تصادم جديد بين روسيا وإسرائيل في الأراضي السورية، موضحا أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لن يسمح لنا بتدمير صواريخه الدفاعية "إس 300".

    وسبق لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن نشرت في الخامس من الشهر الجاري، أن شركة "ImageSat" الإسرائيلية للأقمار الصناعية نشرت صورا لوضعية بطاريات الصواريخ الروسية في سوريا، وهي في وضع الاستعداد، أو الوضع العملياتي، وهي صور قد التقطت، في اليوم نفسه، تظهر تعديل وضعية 3 من أصل 4 بطاريات إطلاق لمنظومة صواريخ الدفاع الجوي "إس 300"، التي نقلتها روسيا إلى سوريا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للوضعية العملياتية.

    وضعية الهجوم

    صاروخ إيراني أرشيف
    Ebrahim Noroozi
    موقع استخباراتي: إيران تفوقت على إسرائيل وأمريكا عبر تصنيعها لأسلحة جديدة
    وأفادت الصحيفة العبرية أن هذه الصور تظهر للمرة الأولى وضعية إطلاق هجومية لبطاريات المنظومة الدفاعية الروسية، في وقت رجحت الصحيفة أن يكون ذلك مؤشرا على جاهزية تشغيل البطاريات المضادة للصواريخ، وإتمام التدريبات التي أجراها الخبراء الروس للعسكريين السوريين.

    وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن روسيا أعلنت بداية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تسليم الدولة السورية منظومة صواريخ الدفاع الجوي "إس 300"، وذلك في أعقاب تحطم طائرة الاستطلاع الروسية "إيل 20" في سوريا، في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي. 

    انظر أيضا:

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    بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في سوريا
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    الكلمات الدلالية:
    إيران, روسيا, إس - 300, مجلس الشورى الإسلامي في إيران, فلاديمير بوتين, سوريا, روسيا
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