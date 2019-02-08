تسجيل
18:21 08 فبراير/ شباط 2019
مباشر
    بحث
    أبو بكر البغدادي

    البغدادي ينجو من محاولة انقلاب

    © AP Photo
    العالم
    انسخ الرابط
    0 11

    كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية النقاب عن تعرض زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، لمحاولة انقلاب الشهر الماضي بعدما قام مقاتلون أجانب بتحدي قيادته في مخبأه، شرقي سوريا.

    وأفادت الصحيفة في تقريرها المطول، أمس الخميس، بأن العملية حدثت كما يعتقد في 10 يناير/ كانون الثاني، في قرية قرب بلدة الهجين في وادي الفرات، حيث لا يزال التنظيم يتمسك بما تبقى لديه من مناطق. ويقول مسؤولون أمنيون استخباراتيون أن خطة التحرك ضد البغدادي أدت لمناوشات بين المقاتلين، حيث نقل الحرس الزعيم الهارب إلى مكان ما في الصحراء القريبة.

    حرق صورة البغدادي
    © AFP 2018 / Prakash Singh
    إعلام: قوات أمريكية خاصة برفقة "قسد" تحاصر البغدادي
    وبحسب مسؤولين استخباراتيين فقد كانت العملية فاشلة، وخصص الزعيم الهارب لتنظيم "داعش"، مكافأة مالية لمن يقدم معلومات عمن شارك في العملية. فقد وضع التنظيم جائزة لمن يقتل أبو معاذ الجزائري، المحارب القديم، والذي يعتقد أنه واحد من 500 مقاتل أجنبي لا يزالون في المنطقة.

    وأوردت الصحيفة البريطانية أن التنظيم لم يتهم الجزائري مباشرة بالوقوف وراء المؤامرة، إلا أن وضع جائزة مالية على رأس واحد من الأعضاء البارزين يعتبر أمرا غير عادي، حسبما يقول المسؤولون الأمنيون ويعتقدون أنه المتآمر الرئيس.

    وتضيف الصحيفة أن المسؤولين العراقيين والبريطانيين والأمريكيين متأكدون من إقامة البغدادي في آخر معقل للتنظيم، حيث أعاد "داعش" ترتيب صفوفه بعد عامين من المعارك، فيما نظر إليها على أنها الوقفة الأخيرة لهم.
    ويضم المقاتلون الباقون عددا من بقايا القادة، خاصة من صفوف المقاتلين الأجانب الذين تدفقوا إلى سوريا والعراق، في الفترة ما بين 2013- 2015، حيث أضافوا لعدد مقاتلي التنظيم الذين بلغ عددهم 70.000 مقاتلا في ذلك الوقت.

    ولم يتبق في المعقل الأخير سوى 500 مقاتل مع عائلتهم تحاصرهم القوات الكردية والأمريكية الداعمة لها، وتواجههم على الطرف العراقي الوحدات العراقية.

    انظر أيضا:

    طهران تعلن رسميا تصفية "أبو بكر البغدادي" الإيراني (فيديو)
    خبراء: "البغدادي" بحوزة جهاز مخابراتي ولن يعلن عنه لهذه الأسباب
    قوات سوريا الديمقراطية تعلن القبض على مساعد البغدادي
    صحيفة: من بيت إلى بيت... البغدادي يقترب من النهاية
    صحيفة: البغدادي أمر بإعدام 320 من قيادات "داعش"
    الكلمات الدلالية:
    أبو بكر البغدادي, داعش, سوريا, أمريكا, العراق, بريطانيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    موسم حصاد الفلفل الأحمر (تشيلي) في أحمد آباد، الهند 6 فبراير/ شباط 2019
    من "رشة كركم" في سماء الهند و"خنازير تحتل شوارع العالم إلى "قبلة الأديان"...صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    بعد خروج الولايت المتحدة من معاهدة الحد من الصواريخ، فرنسا تجري مناورات نووية!
    بعد خروج أمريكا من المعاهدة... فرنسا تجري مناورات "نووية"
    اتفاقية أضنة بين سوريا وتركيا
    "اتفاقية أضنة" بين سوريا وتركيا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك