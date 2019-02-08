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18:21 08 فبراير/ شباط 2019
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    وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو

    تركيا: على الأمم المتحدة فتح تحقيق في مقتل خاشقجي

    © Sputnik . Fuad Safarov
    العالم
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    الموضوع:
    متابعة لملف مقتل خاشقجي وردود فعل العالم (4) (75)
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    قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، إنه ينبغي للأمم المتحدة فتح تحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

    وأضاف أوغلو متحدثا للصحفيين في إقليم أنطاليا جنوبي البلاد، أن تركيا تعتبر أن ما خلص إليه تحقيق تقوده الأمم المتحدة في مقتل خاشقجي أمرا مهما، لكنه تابع أن قيام الأمم المتحدة بفتح تحقيق رسمي بات مطلوبا في هذه المرحلة.

    أغنيس كالامارد، المقررة الأممية بشأن عمليات الاغتيال خارج القضاء التي تحقق في قضية خاشقجي
    © REUTERS / Jose Cabezas
    مقتل خاشقجي... محققة الأمم المتحدة تفاجئ السعودية بعد سماع "تسجيلات مروعة"
    وتابع أوغلو، أن "نتائج التقرير الأممي المتعلق بجريمة مقتل خاشقجي تتطابق مع ما توصلنا إليه"، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

    وأكدت الأمم المتحدة في بيان لها، أمس الخميس، أن المملكة العربية السعودية "قوضت بشدة" جهود تركيا للتحقيق في مقتل خاشقجي بقنصلية المملكة في إسطنبول.

    وقالت محققة الأمم المتحدة، كالامارد، إن فريقها اطلع على بعض "المواد الصوتية المروعة" بشأن قتل خاشقجي، التي حصلت عليها وكالة المخابرات التركية، وفقا لـ"رويترز".

    وتابعت أنها طلبت السماح لها بزيارة رسمية للسعودية، وأن لديها بواعث قلق شديد حول نزاهة إجراءات محاكمة 11 شخصا هناك، بشأن مقتل خاشقجي.
    ودعت محققة الأمم المتحدة، أي شخص لديه معلومات أخرى حول مقتل خاشقجي، إلى تقديمها، قبل أن ترفع تقريرها في يونيو/ حزيران المقبل، والذي سيقدم توصيات بشأن المحاسبة.

    خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي في حوارها مع رويترز، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018
    © REUTERS / Dylan Martinez
    خطيبة خاشقجي تصدر كتابا عن مقتله (صور)

    وقتل خاشقجي، الذي كان مقربا من الأسرة الحاكمة ثم أصبح منتقدا لولي العهد، في أكتوبر/ تشرين الأول، في قنصلية المملكة بإسطنبول، مما أثار غضبا دوليا ودفع وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على 17 شخصا فضلا عن إصدار قرار في مجلس الشيوخ الأمريكي يلقي باللوم على الأمير محمد. 

    ومنذ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، باتت قضية خاشقجي من بين الأبرز والأكثر تداولا على الأجندة الدولية.

    وبعد 18 يوما من التفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي دخل قنصليتها في إسطنبول إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

    ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).

    وفي 3 يناير/ كانون الثاني 2018، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".
    الموضوع:
    متابعة لملف مقتل خاشقجي وردود فعل العالم (4) (75)

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    الكلمات الدلالية:
    مقتل خاشقجي, أخبار محمد بن سلمان, الأمم المتحدة, جاويش أوغلو, تركيا
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