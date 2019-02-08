تركيا: على الأمم المتحدة فتح تحقيق في مقتل خاشقجي

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، إنه ينبغي للأمم المتحدة فتح تحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف أوغلو متحدثا للصحفيين في إقليم أنطاليا جنوبي البلاد، أن تركيا تعتبر أن ما خلص إليه تحقيق تقوده الأمم المتحدة في مقتل خاشقجي أمرا مهما، لكنه تابع أن قيام الأمم المتحدة بفتح تحقيق رسمي بات مطلوبا في هذه المرحلة.



وتابع أوغلو، أن "نتائج التقرير الأممي المتعلق بجريمة مقتل خاشقجي تتطابق مع ما توصلنا إليه"، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

وأكدت الأمم المتحدة في بيان لها، أمس الخميس، أن المملكة العربية السعودية "قوضت بشدة" جهود تركيا للتحقيق في مقتل خاشقجي بقنصلية المملكة في إسطنبول.