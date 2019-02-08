مادورو مستعد للحوار مع مجموعة العمل الدولية ويرفض بيانها المعتمد أمس

أعلن الرئيس الفنزويلي مادورو عن استعداده للحوار مع مجموعة العمل الدولية حول فنزويلا إلا أنه يرفض البيان المعتمد يوم أمس.

© Sputnik . Leo Alvarez مجموعة الاتصال الدولية حيال فنزويلا لا تخطط لدعوة دول أخرى للاجتماع المقبل

مكسيكو — سبوتنيك . أعرب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو ، اليوم الجمعة 8 شباط/ فبراير، عن دعمه لـ "آلية مونتيفيديو"، التي تم إنشاؤها للبحث عن حوار سياسي في البلاد.

وقال مادورو في مؤتمر صحفي في كاراكاس تم بثه في مدونته على تويتر:

"إن آلية مونتيفيديو، بطريقة محترمة، توفر الحوار بين الفنزويليين بمساعدة إخواننا من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. نحن على استعداد لتقديم الدعم الفوري لأي مساعي تؤدي إلى الحوار والتفاهم بين الفنزويليين".

وقال مادورو للصحفيين: "أقترح إجراء انتخابات مبكرة الى الجمعية الوطنية، وسوف أصادق عليها".

كما أكد الزعيم الفنزويلي، أن بلاده سوف تتصرف بشكل قانوني وصحيح،

وقال: "كل ما هو قانوني (سوف نتخذه).. ولن نسمح بأن يقوم أحد ما بانتهاك سيادتنا، سنتصرف بشكل قانوني وصحيح".

وبحسب مادورو، فإن "المساعدات الإنسانية تحولت لمسرحية لتبرير الانقلاب.. إنها مسرحية رخيصة، من أجل إذلالنا، إنهم جمدوا حوالي 10 مليار دولار، وذهبنا، وأموال النفط، والآن يعرضون 20 مليون دولار؟ فنزويلا لن تسمح بهذا العرض الزائف باستخدام المساعدات الإنسانية".ومن الجدير بالذكر أن الأزمة السياسية في فنزويلا تفاقمت وتصاعدت حدة المظاهرات، وخاصة بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة. فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة. ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة".