تعزيزات عسكرية تركية جديدة إلى الحدود السورية

أرسل الجيش التركي، اليوم الجمعة، تعزيزات جديدة من القوات الخاصة والمدرعات إلى وحداته العسكرية المتمركزة على الحدود مع سوريا.

ووصلت مدرعات وقوات خاصة إلى ولاية كليس، المتاخمة للحدود السورية، قادمة من ولايات تركية مختلفة.

صرحت مصادر عسكرية أن التعزيزات المكونة من ناقلات جند وقوات خاصة، قد توجهت إلى معبر "أونجو بينار" الحدودي مع سوريا، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول".

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وأوضحت المصادر أن التعزيزات سيتم توزيعها على الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود.

وتتوالى تعزيزات الجيش التركي إلى المنطقة، وسط ترقب لإطلاق عملية عسكرية شمالي سوريا.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرب انطلاق حملة عسكرية تستهدف التنظيمات الإرهابية في سوريا، مشيرا إلى أن هناك أصوات متعارضة مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصدر من واشنطن.