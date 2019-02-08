الولايات المتحدة تؤيد البدء الفوري للمفاوضات بين طالبان وكابول

واشنطن — سبوتنيك. وقال خليل زاد في معهد السلام في واشنطن "نرغب في أن يبدأ الحوار بين الأفغان مباشرة الآن."
ويذكر أن المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان، زلماي خليل زاد، أكد خلال لقائه الرئيس الأفغاني، أشرف غني، وكبار المسؤولين الأفغان في القصر الرئاسي بكابول نهاية الشهر الماضي، أن حركة "طالبان" دعت الولايات المتحدة لإخراج قواتها من البلاد، ولكنه لفت إلى أنه "حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق بين أمريكا وأولئك [طالبان] في هذا الإطار".
وكانت الولايات المتحدة وممثلون عن حركة "طالبان" بدؤوا نهاية الشهر الماضي، الجولة الرابعة من مباحثات السلام في العاصمة القطرية الدوحة، والتي كانت مقررة ليومين، لكنها استمرت لمدة 6 أيأم.
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