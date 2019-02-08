أعلن المبعوث الأمريكي حول السلام في أفغانستان، زلماي خليل زاد، أن الولايات المتحدة تؤيد البدء الفوري للمفاوضات بين طالبان وكابول.

واشنطن — سبوتنيك. وقال خليل زاد في معهد السلام في واشنطن "نرغب في أن يبدأ الحوار بين الأفغان مباشرة الآن."

© REUTERS / POOL بومبيو يشدد للرئيس الأفغاني على أهمية الحوار بين جميع أطراف الشعب

وأضاف خليل زاد، حتى تموز/ يوليو، "ما يكفي من الوقت للتوصل إلى اتفاق".

ويذكر أن المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان، زلماي خليل زاد، أكد خلال لقائه الرئيس الأفغاني، أشرف غني، وكبار المسؤولين الأفغان في القصر الرئاسي بكابول نهاية الشهر الماضي، أن حركة "طالبان" دعت الولايات المتحدة لإخراج قواتها من البلاد، ولكنه لفت إلى أنه "حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق بين أمريكا وأولئك [طالبان] في هذا الإطار".

وكانت الولايات المتحدة وممثلون عن حركة "طالبان" بدؤوا نهاية الشهر الماضي، الجولة الرابعة من مباحثات السلام في العاصمة القطرية الدوحة، والتي كانت مقررة ليومين، لكنها استمرت لمدة 6 أيأم.