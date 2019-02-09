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02:59 09 فبراير/ شباط 2019
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    زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    الخارجية الأمريكية: مواصلة المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قبل قمة فيتنام

    © AP Photo / Evan Vucci
    العالم
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    أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أنه سيتم عقد محادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قبل لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون في فيتنام يومي 27 و28 شباط /فبراير.

    موسكو، 9 فبراير — سبوتنيك. وقال الخارجية الأمريكية بعد محادثات المبعوث الأمريكي الخاص لدى كوريا الشمالية ستيفن بيغان مع نظيره الكوري الشمالي كيم: "تم بحث تنفيذ التزامات الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب والرئيس والزعيم كيم جونغ أون التي تم التوصل إليها خلال قمة سنغافورة بشأن نزع السلاح النووي الكامل، وتحويل العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وبناء سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.

    زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    ترامب يخطط للاجتماع مع كيم جونغ أون في فيتنام يومي 27 و28 فبراير
    ووافق الممثل الخاص بيغان وكيم على الاجتماع مرة أخرى قبل انعقاد القمة الثانية".

    يعتبر اجتماع بوتين مع نظيره الكوري الشمالي إسهاما مهما في جهود حل القضية الكورية. وكانت روسيا قد وضعت "خارطة الطريق" لإعادة الوضع في شبه جزيرة كوريا إلى طبيعته، بالتعاون مع الصين.

    ويفترض أن يجتمع الزعيم الكوري الشمالي مع الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني قبل أن يذهب إلى لقاء الرئيس الروسي.

    ويرى الباحث الروسي أليكسي ماسلوف أن كيم جونغ أون يحاول التوصل إلى اتفاق مع الدول الرئيسية على انفراد، والحصول على ضمانات أمنية من كل منها.

    ويُتوقع أن يلتقي كيم جونغ أون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أقرب وقت. وكشف إيغور مورغولوف، نائب وزير خارجية روسيا، أن القيادة الأمريكية عبرت لروسيا عن رجائها أن تساعد روسيا على وضع جدول أعمال المباحثات المتعلقة بنزع السلاح النووي في كوريا. وأكد نائب وزير الخارجية الروسي استعداد روسيا للمساهمة في مناقشة إجراءات وخطوات تهدف إلى حل القضية النووية وغيرها من القضايا التي تواجه شبه جزيرة كوريا.

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    الكلمات الدلالية:
    كوريا الشمالية, ترامب, أمريكا
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