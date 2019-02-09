طبيب البيت الأبيض: صحة ترامب "جيدة جدا وقادر على تولي مهامه"

أعلن طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن ترامب "في حالة صحية جيدة جدا".

موسكو- سبوتنيك. وقال طبيب البيت الأبيض شين كونلي في بيان: "على الرغم من أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على التقارير والتوصيات، يسعدني أن أعلن أن رئيس الولايات المتحدة بحالة صحية جيدة جدا وأتوقع أن يبقى كذلك خلال فترة رئاسته وبعدها".

Trump is in "very good health and I anticipate he will remain so for the duration of his Presidency, and beyond," doctor Sean Conley says in a preliminary memo released by the White House. pic.twitter.com/urtA0jqnHn — Daniel Dale (@ddale8) February 8, 2019

وخلال مؤتمر صحافي أكد أمس الجمعة أن لترامب "جينات جيدة جدا".

وأضاف "أنه قادر على تولي مهامه. أعتقد أنه سيبقى كذلك حتى نهاية ولايته وحتى ولاية جديدة في حال أعيد انتخابه".

"النقطة السلبية الوحيدة"

والنقطة السلبية الوحيدة في التقرير الطبي هي أن على الرئيس الأمريكي ال45 أن ينتبه لوزنه (108 كلغ وطوله 1,90 سم) وأن يمارس تمارين رياضية.

After Trump’s annual physical, White House physician Sean Conley issues this statement: I am happy to announce the president of the United States is in very good heatlh and anticipate he will remain so for the duration of his presidency, and beyond.” But no details are provided. — Peter Baker (@peterbakernyt) February 8, 2019

وترامب لا يحتسي الكحول ولا يدخن السجائر لكنه يشرب الكثير من الكوكا كولا لايت ويتناول وجبات سريعة بكثرة.