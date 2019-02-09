الخارجية الصينية: نؤمن بأن الشعب الفنزويلي هو من يجب أن يجد مخرجا للمشكلة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، اليوم السبت، أن بلادة تدعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار في فنزويلا، مؤكدا أن الشعب الفنزويلي يجب أن يقرر مصير بلادة على أساس شرعي.

موسكو — سبوتنيك. وقال المتحدث: "الصين تؤمن بأن الشعب الفنزويلي هو من يجب أن يجد مخرجا للمشكلة في البلاد ضمن إطار التشريع وعلى أساس قانوني من خلال الحوار السلمي ومن خلال القنوات السياسية".

وأشار المتحدث إلى أنه، "بهذه الطريقة فقط تستطيع فنزويلا تحقيق نظام واستقرار طويل الأجل".

وأضاف المتحدث: "تدعم الصين جهود المجتمع الدولي بهذا الصدد، وتأمل أن تستمر جميع الأطراف في لعب دور بناء في الحل السلمي للمشكلة الفنزويلية".

هذا وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا.

وأيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا والعديد من الدول شرعية مادورو.