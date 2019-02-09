قائد عمليات البحرية الأمريكية يهاجم الأسطول الروسي

دعا أميرال أمريكي قيادة الولايات المتحدة الأمريكية إلى شن هجوم على روسيا.

وقال الأميرال جون ريتشاردسون، قائد عمليات سلاح البحرية الأمريكية، في كلمة له أمام المجلس الأطلسي إنه من الضروري أن تبادر الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه الضربة العسكرية لروسيا.

© AP Photo / سفن عسكرية روسية تضطر لإسقاط طائرات إسرائيلية

ووفق خطة الأميرال الأمريكي الطموحة التي أعلنتها صحيفة "بزنس إنسايدر" فإن الضربة السباقة يجب أن تستهدف سفنا حربية روسية في البحر الأسود.

وشرح ريتشاردسون لماذا اختار البحر الأسود ليكون مسرحا لعملية هجومية أمريكية بقوله "إن روسيا احتلت شبه جزيرة القرم في عام 2014 باستخدام القوة العسكرية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018 اعتدى الأسطول الروسي على بحارة أوكرانيين وحبسهم، مغلقا مدخل بحر ازوف الذي يفصل القرم عن البحر الأسود، أمام أوكرانيا".

فعلا أوقف حرس الحدود الروسي 3 قطع بحرية أوكرانية في مضيق كيرتش الذي يربط بحر ازوف بالبحر الأسود في نوفمبر 2018 حين خرقت حرمة حدود الدولة الروسية. وتم احتجاز السفن الأوكرانية وطواقمها وموظفين في جهاز الأمن الأوكراني. وبيّن التحقيق أنهما قادا عملية خرق حرمة الحدود الروسية لاستفزاز روسيا.

أما شبه جزيرة القرم فقد انضمت أو بالأحرى عادت إلى روسيا في عام 2014 بمشيئة سكانها.