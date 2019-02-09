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10:23 09 فبراير/ شباط 2019
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    غواصة ألمانية

    كيف عثرت تركيا على "أسطول هتلر المفقود"

    CC0
    العالم
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    أخبر رئيس طاقم برنامج Mavi Tutku الذي يعرض على قناة TrT التركية، هكان أصلان عن ظروف اكتشاف غواصة ألمانية من طراز U-23 أغرقها النازيون عام 1944 قبالة ساحل البحر الأسود في تركيا.

    وقال أصلان لوكالة "سبوتنيك": "في عام 2010 ، قمنا بتصوير غواصة U-20 في البحر الأسود في منطقة كاراسو، التي عثرت عليها القوات البحرية التركية في عام 1994. منذ ذلك الحين، كنا مهتمين للغاية بموضوع الغواصات الألمانية المغمورة يو-19 ويو-20 ويو-23. لقد نجحنا في العثور على قائد يو-23 رودولف أرندت في ألمانيا، وربما كان هذا آخر شاهد حي لهذه الأحداث، يبلغ من العمر 97 عاما، وقد أخبرنا بالتفصيل أين غمرت الغواصة بالمياه.

    حصار لينينغراد
    © Sputnik . Izrail Ozerskiy
    حصار لينينغراد
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    ووفقا لأصلان، تعاون طاقم الفيلم مع الباحث الغواص المعروف في تركيا سلشوك كولاي، الذي كان قد اكتشف سابقا العديد من السفن الغارقة وكان يبحث أيضا عن هذه الغواصة. في "النتيجة، تم تحديد مربع تقريبي للبحث".

    وأصبحت عملية البحث أسهل بعد أن حصلت البحرية التركية على ثلاث سفن بحث وإنقاذ محلية الصنع لديها قدرات للقيام بعمليات على أعماق كبيرة. "لقد عرضنا على الجيش مشروع البحث عن الغواصة المغمورة بالمياه، وقبلوا ذلك وبدأوا البحث في المكان الذي أشرنا إليه لهم. وبطبيعة الحال، لم تأت السفن على وجه التحديد للبحث عن غواصة، ولكنها كانت تختبر ما إذا كانت صالحة لتلك المنطقة التي تهمنا وتوجت العملية بالنجاح وتم اكتشاف الغواصة في نهاية يناير/كانون الثاني".

    والآن لا تخطط تركيا لرفع الغواصات الألمانية بسبب التكلفة العالية للعمل والتعقيد الفني لهذا المشروع، كما أن الغواصين مهتمين كثيرا بالغواصات، حيث أن U-20 و U-23 بقيت على أشكالها الأولية ولم تتضرر.

    وفقا له، ألمانيا مهتمة أيضا بالغواصات المغمورة. "من هناك، جاء الصحفيون لرؤية U-20، نزلوا تحت الماء، صوروها، وكتبوا عنها. هذه قصة حية… على المستوى الرسمي، لم تكن هناك عروض من روسيا بشأن الغواصات، لكن، بالطبع، بعض الاتصالات مع الجانب الروسي ممكنة".

    غواصة ألمانية
    CC0
    العثور على "أسطول هتلر المختفي"

    خلال الحرب العالمية الثانية، قرر النازيون إرسال غواصاتهم إلى البحر الأسود، لكن تركيا أغلقت مضيق البوسفور والدردنيل أمامهم وفقا لاتفاقية مونترو. كان على الألمان نقل ست غواصات من مدينة كيل إلى ميناء كونستانتا الروماني بشكل مفكك، واستغرق هذا الأمر أربعة أشهر. تم تجميع الغواصات هنا، ومن أكتوبر/تشرين الأول 1942 إلى أغسطس/آب 1944 قامت ب56 عملية  ضد البحرية السوفيتية. وبحلول نهاية الحرب، قام البحارة السوفييت بإغرق ثلاث غواصات ألمانية واستولوا على قاعدتهم في كونستانس.

    دعت ألمانيا تركيا إلى فتح المضائق أمام الغواصات الثلاث المتبقية المحجوبة في البحر الأسود، ولكن تركيا رفضت. بعد ذلك، أمر الأميرال الألماني كارل دونيتس بإغراق الغواصات، وأفراد الطواقم بالنزول على اليابسة في تركيا، حيث تم احتجازهم.

    في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام التركية أن سفينة البحث والإنقاذ أكين اكتشفت U-23 في البحر الأسود على عمق 40 مترا وعلى بعد ميلين من مدينة أجفا بالقرب من إسطنبول.

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    الكلمات الدلالية:
    هتلر, تركيا, ألمانيا
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