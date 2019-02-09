"المطرقة" الأوكرانية تحصد أرواح أفراد الجيش

تشهد القوات المسلحة الأوكرانية المزيد من الحوادث المميتة التي تودي بحياة جنود الجيش الأوكراني.

© Sputnik . Kirill Kallinikov إحدى جبهات الغوطة... استخدام هاون فائق القوة

ويذهب جنود الجيش الأوكراني ضحايا الحوادث التي يفتعلونها بأنفسهم مثل حوادث انفجار الألغام التي زرعتها القوات الأوكرانية أو إلقاء الجندي القنبلة اليدوية إلى خندق زملائه.

كما كثرت الحوادث التي يسببها هاون "مولوت" (المطرقة)، وهو سلاح يروج له الإعلام الأوكراني، وكشف مصدر في إدارة مقاطعة دونيتسك أن انفجار أحد مدافع "مولوت" عند إطلاق النار في الثامن من فبراير/شباط 2019 قتل جنديين أوكرانيين وجرح ثلاثة آخرين.

ويستخدم الجيش الأوكراني مدافع "مولوت" لقصف مدن وبلدات منطقة دونباس "المتمردة".

ودخل هاون "مولوت" الخدمة في الجيش الأوكراني في عام 2016. وتسبب استخدامه القتالي في منطقة دونباس منذ ذلك العام في قتل 33 جنديا من جنود الجيش الأوكراني وجرح 38 آخرين.