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13:06 09 فبراير/ شباط 2019
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    زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    ترامب يكشف عن مكان انعقاد القمة مع زعيم كوريا الشمالية

    © AP Photo / Evan Vucci
    العالم
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    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن المكان الذي سيعقد فيه اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

    وقال ترامب على تويتر " من يمثلونني غادروا للتو كوريا الشمالية بعد اجتماع مثمر للغاية واتفقوا على موعد وتاريخ لقاء القمة الثاني مع كيم جونغ أون. سيعقد في هانوي بفيتنام يومي 27 و28 فبراير/شباط.

    "أتطلع لرؤية الزعيم كيم وتعزيز قضية السلام".

    وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الجمعة إن الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجون عقد محادثات على مدى ثلاثة أيام في بيونغ يانغ للتحضير لاجتماع القمة.

    وقال بيان للخارجية الأمريكية إن بيجون اتفق مع نظيره كيم هيوك تشول على الاجتماع مرة أخرى قبل القمة.

    توقيع وثيقة بين ترامب وكيم جون أون في سنغافورة
    © REUTERS / POOL
    مبعوث أمريكي في كوريا الشمالية من أجل قمة ترامب وكيم

    وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أنه سيتم عقد محادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قبل لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون في فيتنام يومي 27 و28 شباط /فبراير.

    وقال الخارجية الأمريكية بعد محادثات المبعوث الأمريكي الخاص لدى كوريا الشمالية ستيفن بيغان مع نظيره الكوري الشمالي كيم: "تم بحث تنفيذ التزامات الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب والرئيس والزعيم كيم جونغ أون التي تم التوصل إليها خلال قمة سنغافورة بشأن نزع السلاح النووي الكامل، وتحويل العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وبناء سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار كوريا الشمالية, أزمة كوريا الشمالية, الخارجية الأمريكية, كيم جونغ أون, دونالد ترامب, أمريكا, كوريا الشمالية
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