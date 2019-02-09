طبيب البيت الأبيض يكشف تفاصيل الحالة الصحية لترامب

أكد طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "في حالة صحية جيدة جدا" عقب فحوص استمرت أربع ساعات لقياس مدى التزامه بنصائح طبيبه باتباع نظام غذائي أفضل.

ووفقا لوكالة "رويترز"، لم يعلن بيان كونلي تفاصيل محددة عن وزن ترامب أو مستويات الكوليسترول وضغط الدم لديه بعدما أخضع كونلي و11 أخصائيا الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 72 عاما لعدد من الفحوص الطبية.

وقال كونلي: "على الرغم من أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على التقارير والتوصيات، يسعدني أن أعلن أن رئيس الولايات المتحدة بحالة صحية جيدة جدا وأتوقع أن يبقى كذلك خلال فترة رئاسته وبعدها".

وأجرى ترامب الفحص، وهو ثاني فحص طبي منذ توليه الرئاسة، في مركز والتر ريد الطبي العسكري في ضاحية بيثسيدا بولاية ماريلاند.

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وأشار كونلي إلى أن ترامب لم يخضع لأي فحص يحتاج إلى مسكنات أو تخدير مما يعني أنه لم يخضع لفحص للقولون بالمنظار.

وكان طبيب ترامب قد أعلن قبل أكثر من عام إن الرئيس الأمريكي "في حالة صحية ممتازة" لكنه نصحه بمحاولة خسارة ما يتراوح بين 4.5 و6.8 كيلوغرام من وزنه من خلال تحسين جودة الطعام وممارسة التمرينات الرياضية.

وقال مساعدون لترامب إن الرئيس أصبح الآن يأكل المزيد من الأسماك لكنه ما زال يحب تناول شرائح اللحم مع الصلصة والبطاطس المقلية التي يعدها الطهاة في البيت الأبيض وفي فندق ترامب الدولي في واشنطن، ويعرف عن ترامب منذ وقت طويل حبه للوجبات السريعة.

واعترف ترامب بأنه لا يلتزم كثيرا بخطة نظامه الغذائي ولم ترد تقارير تفيد بأنه دخل صالة الألعاب الرياضية في البيت الأبيض.