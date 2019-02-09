مادورو يرفض مساعدات أمريكية لفنزويلا

ووفقا لوكالة "رويترز"، عقب يوم من وصول قافلة المساعدات إلى مدينة كوكوتا الحدودية سخر الرئيس نيكولاس مادورو من الولايات المتحدة لتقديمها كميات صغيرة من المساعدات، بينما تبقي على عقوبات تتسبب في منع نحو عشرة مليارات دولار من منشآت النفط البحرية والعائدات.
وقال مادورو في مؤتمر صحفي: "هذه لعبة رهيبة كما ترون. إنهم يخنقوننا ثم يجعلونا نتسول الفتات".
وأعلنت أكثر من 40 دولة بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية كبرى ومعظم دول أمريكا اللاتينية اعترافها بغوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا.
وزادت الضغوط الدولية على مادورو للتنحي هذا الأسبوع في حين تواصل روسيا والصين دعمه وحذرتا واشنطن وآخرين من التدخل.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)